Στο κόκκινο άνοιξαν σήμερα οι ευρωπαϊκοί δείκτες

Στο κόκκινο άνοιξαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα (21.11.2025) το πρωί, καθώς η αστάθεια των μετοχών τεχνολογίας των ΗΠΑ επεκτάθηκε για άλλη μια φορά πέρα από τον Ατλαντικό.

Λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,75%, με σχεδόν όλους τους τομείς και τα μεγάλα χρηματιστήρια να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος, με τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και την αστάθεια των μετοχών τεχνολογίας να συνεχίζονται.

Όσον αφορά τους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες, ο FTSE 100 (Λονδίνο) και ο CAC 40 (Παρίσι) μειώθηκαν κατά 0,50% και 0,35% αντίστοιχα, την ίδια στιγμή που ο DAX (Φρανκφούρτη) και ο FTSE MIB (Μιλάνο) έπεσαν κατά 0,65%.

Πτωτικά κινούνται και οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να διαμορφώνεται στις 2.032,49 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,16%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,15 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι παγκόσμιες μετοχές παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης (AI) βαρύνουν τις αγορές μετοχών. Μια μικρή ανάπαυλα από την τετραήμερη πτώση ακολούθησε την ανακοίνωση των κερδών της Nvidia την Τετάρτη, αλλά τα κέρδη της αντιστράφηκαν γρήγορα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πέμπτης (20.11.2025), καθώς οι μετοχές που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχασαν περαιτέρω έδαφος.

Την Παρασκευή, οι μετοχές των ασιατικών εταιρειών παραγωγής μικροτσίπ υπέστησαν σημαντικές απώλειες, ενώ τα futures των αμερικανικών μετοχών σημείωσαν άνοδο.