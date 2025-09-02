Αγορές

Στο κόκκινο όλες οι ευρωπαϊκές αγορές, σε πτώση 1,5% και κάτω από τις 2.000 μονάδες το ΧΑ – Στα ύψη οι αποδόσεις των ομολόγων

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 πέφτει με ρυθμό 1,38%, ενώ αυξάνονται οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων
Χρηματιστηριακοί δείκτες
Φωτογραφία: iStock

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να χάνει 1,5% κινούμενο κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 2.000 μονάδες, στα πλαίσια μίας διεθνούς αναταραχής στις διεθνείς αγορές.

Ο δείκτης του χρηματιστηρίου του Λονδίνου (FTSE 100) έχασε 0,77%, ο δείκτης DAX της Φρανκφούρτης πέφτει με ρυθμό 1,93%, ο δείκτης CAC 40 (Παρίσι) έχασε 0,62%, ο FTSE MIB (Μιλάνο) έπεσε με ρυθμό 1,44%, ο ΙΒΕΧ 35 (Μαδρίτη) έχασε 1,81%. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 μειώνεται με ρυθμό 1,38%. Αρνητικά είναι μαντάτα και από τις αγορές ομολόγων.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών, των γερμανικών, των γαλλικών, των ιταλικών, των ισπανικών και των βρετανικών ομολόγων κινούνται σε έντονα ανοδική πορεία, δείχνοντας αύξηση του κόστους δανεισμού για όλες τις παραπάνω χώρες (ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, κλπ.).

Παράλληλα, πτώση καταγράφει το ευρώ αλλά και η αγγλική λίρα σε σχέση με το δολάριο.

