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Χρηματιστήρια: Η Αθήνα καταγράφει κέρδη, στο «πράσινο» οι ευρωαγορές που στρέφονται στα εταιρικά αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου από Alphabet και Tesla «μάζεψαν» τον ενθουσιασμό των Ευρωπαίων
Φωτογραφία iStock
Φωτογραφία iStock
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Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η συνεδρίαση της Παρασκευής (24.7.2026) στο Euronext Athens, με τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας να είναι επιφυλακτικοί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Λίγο μετά τις 11:45 ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens κινείται στις 2.485,34 μονάδες στο +1,26%, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να είναι αποθαρρυντικές, μετά την αναζωπύρωση του πολέμου.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ, της Elvalhalcor, της CrediaBank, της Optima Bank, και της Εθνικής. Πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco και Metlen. Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 11 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια συνεχίζουν σε θετικό πρόσημο με μικρά κέρδη. Οι επενδυτές δείχνουν ιδιαίτερα ανήσυχοι από το μέτωπο του πολέμου στο Ιράν που ανεβάζει σταθερά την τιμή του πετρελαίου και προκαλεί σταθερά αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Εκτιμάται ότι το «χλιαρό» ξεκίνημα συνδέεται με τη χθεσινή συνεδρίαση της Wall Street και την ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου από Alphabet και Tesla που είναι «μέλη» της Big Tech, καθώς οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί δεν είχαν να παρουσιάσουν κάποια θετική έκπληξη.

Στα ευρωπαϊκά ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,34% στις 641,32 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,37% στις 10,670 μονάδες Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,59% στις 24,098 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο +0,15% στις 8,447 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται κατά 0,42% στις 52.563 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +1,03% στις 19,577 μονάδες.

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