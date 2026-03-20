Τα χρηματιστήρια κλείνουν το χάσμα των απωλειών μετά από 3 εβδομάδες πτώσης λόγω του πολέμου – Ανοδική αντίδραση στην Αθήνα

Πάνω από τις 2.100 μονάδες ανακάμπτει ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας ενώ ανοδικά αντιδρούν σήμερα και οι άλλες ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές «καθησυχάστηκαν» προς το παρόν για τη διάρκεια του πολέμου.

Χάρης στην ανοδική αντίδραση μετοχών τραπεζών και εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης το ελληνικό χρηματιστήριο περιορίζει τις βαριές απώλειες που προκάλεσε η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αγοραστικό ενδιαφέρον επιστρέφει στις τράπεζες, όπου ο κλαδικός δείκτης ενισχύεται σε ποσοστό πάνω από 1,8% στις πρωινές συναλλαγές της Παρασκευής (20.3.2026) ενώ η απροθυμία των πωλητών συντηρεί θετικό πρόσημο για τους δείκτες FTSE υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης αν και ο χαμηλός όγκος συναλλαγών δεν ευνοεί συμπεράσματα για τη συνέχεια.

Η αξία των συναλλαγών περίπου 11:00 ώρα Ελλάδας ήταν στα 18,64 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ, της Optima Bank, της Aegean Airlines, της Elvalhalcor και της Metlen. Αντιθέτως πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ, της Σαράντης και της Coca Cola HBC.

Εντωμεταξύ, άνοδο καταγράφει και ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα αλλά οδεύει προς την τρίτη συνεχή εβδομάδα απωλειών καθώς η επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αυξάνει τους πληθωριστικούς φόβους και ενισχύει τις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο πέριξ του 1%, με τον χρηματοοικονομικό κλάδο να δίνει τη μεγαλύτερη ώθηση, ενώ ο ενεργειακός κλάδος υποχωρεί όχι τόσο γιατί μειώνονται σήμερα οι τιμές του αργού αλλά και διότι στον κλάδο είχαν σημειωθεί κέρδη.