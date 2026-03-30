Το αλουμίνιο «καλπάζει» στα υψηλότερα επίπεδα της τετραετίας μετά τα πλήγματα σε μεγάλα χυτήρια του Περσικού Κόλπου

Οι τιμές του αλουμινίου αυξάνονται στις συναλλαγές της Δευτέρας (30.3.2026) σε υψηλά τετραετίας, πάνω από 3.450 δολάρια ανά τόνο, συνεχίζοντας ένα ράλι που πυροδότησε η επίθεση του Ιράν σε δύο μεγάλα εργοστάσια παραγωγής αλουμινίου στον Περσικό Κόλπο.

Οι φόβοι για διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα τους αλουμινίου, αυτού του ευρέως χρησιμοποιούμενου μετάλλου, βασίζονται στο σημαντικό αποτύπωμα που έχουν στις παγκόσμιες προμήθειες οι μονάδες που επλήγησαν στο Κόλπο.

Τα κέρδη του αλουμινίου στις διεθνείς αγορές μπορεί να μειώθηκαν ελαφρώς σήμερα, από το αρχικό +5%, αλλά οι τιμές παραμένουν στα ύψη, ήτοι πάνω από τα 3.400 δολάρια ο τόνος στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε εργοστάσια αλουμινίου στο Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το Σαββατοκύριακο. Η Aluminium Bahrain, γνωστή και ως Alba, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο χυτήριο στον κόσμο με μία μόνο εγκατάσταση, ανακοίνωσε ότι αξιολογεί τις ζημιές από τις ιρανικές επιθέσεις ενώ υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα (15.3.2026) ξεκίνησε μια σταδιακή διακοπή παραγωγής για τη διατήρηση των πρώτων υλών της σε ασφαλή επίπεδα. Πρόκειται για το 19% της ετήσιας δυναμικότητας των παραγωγικών της γραμμών που ανέρχεται σε 1,6 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Επιπλέον, η Emirates Global Aluminium ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιό της υπέστη σημαντικές ζημιές.

Ας σημειωθεί ότι το 2025, η Μέση Ανατολή αντιπροσώπευε περίπου το 21% των εισαγωγών ακατέργαστου αλουμινίου και το 13% των εισαγωγών κατεργασμένου αλουμινίου με τάση αύξησης. Το ακατέργαστο αλουμίνιο είναι το μη επεξεργασμένο μέταλλο ενώ το κατεργασμένο έχει μηχανικά διαμορφωθεί σε φύλλα, ράβδους ή άλλες τελικές μορφές και χρησιμοποιούνται απευθείας στις κατασκευές.

Προσθέτοντας περαιτέρω αβεβαιότητα, η Γουινέα, ο μεγαλύτερος προμηθευτής βωξίτη στον κόσμο, εξετάζει την εισαγωγή ποσοστώσεων στις εξαγωγές, οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών για τα χυτήρια παγκοσμίως.

Ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν και το επακόλουθο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν ήδη περιορίσει τις αποστολές αλουμινίου που παράγεται στις χώρες του Κόλπου προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του αλουμινίου έφτασαν στο επίπεδο ρεκόρ των 4.073,50 δολαρίων ανά τόνο τον Μάρτιο του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κορυφαίου παραγωγού του μετάλλου. Στοιχεία του Reuters αναφέρουν ότι τα αποθέματα αλουμινίου έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 60% από τον περασμένο Μάιο και μετά την διαταραχή που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οι ανησυχίες για σοβαρές ελλείψεις έχουν δώσει νέα ώθηση στην τιμή του αλουμινίου.