Το Bitcoin βυθίζεται προς τα 65.000 δολάρια καθώς ο πληθωρισμός μειώνει την όρεξη για ρίσκο

Το Bitcoin υποχώρησε ξανά προς τα 65.000 δολάρια την Παρασκευή (27.2.2026) σημειώνοντας νέα πτώση αφού οι επενδυτές αποφάσισαν να μειώσουν τον κίνδυνο μετά την δημοσίευση ισχυρότερων από τα αναμενόμενα στοιχείων για τον πληθωρισμό, τα οποία μείωσαν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων βραχυπρόθεσμα από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Το Bitcoin σημείωσε πτώση πάνω από 3,5% στα 65.674 δολάρια στις πρώτες πρωινές συναλλαγές της Νέας Υόρκης έχοντας καταγράψει μεγάλη διακύμανση αυτή την εβδομάδα ενώ τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες έχει γράψει απώλειες πάνω από 25%. Την Τετάρτη, σκαρφάλωσε προς τα 70.000 δολάρια για πρώτη φορά από τις 16 Φεβρουαρίου, ενισχυμένο από μια ευρεία ανάκαμψη των επενδύσεων υψηλού κινδύνου. Έκτοτε έχει διαγράψει τα περισσότερα από αυτά τα κέρδη.

«Είμαστε ακόμα στο ίδιο εύρος στο οποίο βρισκόμασταν εδώ και εβδομάδες. Μέχρι να δούμε συνεπή νέα ζήτηση, αυτές οι κινήσεις θα συνεχίσουν να συμβαίνουν», δήλωσε στο Bloomberg ο Daniel Reis-Faria, διευθύνων σύμβουλος της ZeroStack. «Η μεταβλητότητα είναι αυξημένη επειδή η ρευστότητα είναι περιορισμένη σε όλους τους τομείς», πρόσθεσε.

Οι τιμές υποχώρησαν την Παρασκευή μετά από έκθεση που έδειξε ότι οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από τις προβλέψεις, υποδηλώνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν επίμονες. Το τελευταίο μέρος ενός ταραγμένου μήνα τελειώνει με απώλειες, καθώς τα δεδομένα ενίσχυσαν τα στοιχήματα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα παραμείνει σε αναμονή προς το παρόν.

«Το Bitcoin διαπραγματεύεται εντός του εύρους των 62.000 έως 70.000 δολαρίων και οδεύει προς το κάτω όριο του καναλιού», δήλωσε ο Alex Kuptsikevich, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην FxPro, προσθέτοντας ότι η «σχετικά ταχεία ανάκαμψη του κρυπτονομίσματος από τα χαμηλά της Τρίτης συνοδεύτηκε από αρκετά επίμονες πωλήσεις μέχρι το τέλος των συναλλαγών της Τετάρτης».

Υπενθυμίζεται ότι το Bitcoin εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων τον Οκτώβριο, εν μέσω προσδοκιών για μια δεύτερη θητεία Τραμπ φιλική προς τα κρυπτονομίσματα. Ακολούθησε μια απότομη πτώση με τους επενδυτές να εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί. Οποιαδήποτε διατηρήσιμη ανάκαμψη θα πρόσφερε ανακούφιση μετά το πλήγμα που δέχτηκαν τα κρυπτονομίσματα στα τέλη του περασμένου έτους. Νέα δυναμική θα μπορούσε να σημειωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, εάν οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ εγκρίνουν νομοθεσία για τη δομή της αγοράς έως τα μέσα του έτους, σύμφωνα με σημείωμα της JPMorgan Chase & Co.

Το νομοσχέδιο προχωρά με αργούς ρυθμούς στη Γερουσία εν μέσω διαφωνιών. Εάν ψηφιστεί, θα αναδιαμορφώσει τη δομή της αγοράς παρέχοντας κανονιστική σαφήνεια, ανέφερε μεταξύ άλλων η τράπεζα.