Το παιχνίδι του Τραμπ με τις αγορές μετά την υπαναχώρηση για τους δασμούς και τη Γροιλανδία

Το ράλι συνεχίζεται στις παγκόσμιες αγορές μετοχών που «χορεύουν» στους ρυθμούς των δηλώσεων Τραμπ, μετά την απόσυρση των απειλών για δασμούς στην Ευρώπη και κατάκτηση της Γροιλανδίας με χρήση βίας.

Στο κερδοσκοπικό παιχνίδι που εξελίσσεται στις αγορές στον απόηχο των τακτικισμών Τραμπ οι επενδυτές σήμερα σπεύδουν σε αγορές μετοχών και οι δείκτες καταγράφουν άνοδο, με Παρίσι, Φρανκφούρτη, Λονδίνο, Μαδρίτη αλλά και Αθήνα να γράφουν κέρδη πάνω από 1% σε μεγάλο μέρος των σημερινών συναλλαγών ακολουθώντας την τάση που έδωσε χθες η Wall Street. Οι φόβοι που προκάλεσαν μαζικές πωλήσεις πριν από λίγα 24ωρα έχουν δώσει τη θέση τους σε προσδοκίες. Μάλιστα, οι δηλώσεις Τραμπ πριμοδοτούν κυρίως μετοχές εταιρειών από κλάδους όπως η ενέργεια και η αμυντική βιομηχανία, κάτι που έχει αποτύπωμα σε όλες τις αγορές του πλανήτη.

Είναι ενδεικτικό ότι ο τσεχικός όμιλος μηχανημάτων και όπλων Czechoslovak Group (CSG) με έδρα την Πράγα κατάφερε να καλύψει χθες δημόσια εγγραφή για μετοχές αξίας 3,8 δισ. ευρώ στο χρηματιστήριο Euronext στο Άμστερνταμ μέσα σε 12 λεπτά.

Αυτό είναι το σκηνικό από χθες αλλά στις αρχές της εβδομάδας οι αγορές “γκρεμίζονταν” καθώς ήταν μόλις πριν λίγες ημέρες, το Σαββατοκύριακο, που ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει κλιμακούμενους δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες μέχρι να αγοράσει τη Γροιλανδία διαβεβαιώνοντας τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι και λίγο πριν την ομιλία του στο Νταβός ότι δεν υπάρχει «επιστροφή» στα σχέδιά του.

Χρηματιστηριακοί αναλυτές και επενδυτές αναρωτιούνται για το τι συμβαίνει και αλλάζουν άρδην τα δεδομένα -γεωπολιτικά, πολιτικά και άλλα- από τη μια μέρα στην άλλη, καθώς επηρεάζουν τις αγορές και ανατρέπουν την επενδυτική στρατηγική. Εδώ αξίζει να σημειωθεί και η ανησυχία της ΕΚΤ που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σήμερα (22.1.2025) καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις ψαλιδίζουν την ανάπτυξη. Οι αναλυτές θεωρούν ότι ο αντίκτυπος τέτοιων γεγονότων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τείνει να είναι μικρότερος όταν έρχεται γρήγορα μια λύση.

Κι επειδή ο Αμερικανός πρόεδρος είναι άνθρωπος που ακούει τις αγορές έχοντας ταυτόχρονα στο ραντάρ του το κόστος εξυπηρέτησης δανεισμού της χώρας του, ορισμένοι μιλούν ακόμη και για σκοπιμότητα πίσω από την χθεσινή αναθεώρηση θέσεων.

Τα μηνύματα από τις αγορές ομολόγων

Ας σημειωθεί ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινούνται κοντά στο 5% -επίπεδα διαχειρίσιμα, σύμφωνα με αναλυτές. Ειδικότερα, οι αποδόσεις των 10ετών αυξήθηκαν κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,29%, από το χαμηλό 4,14% της περασμένης εβδομάδας αλλά είχαν προηγηθεί οι εξελίξεις στην Ιαπωνία. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα είχε προγραμματίσει εκλογές 8 Φεβρουαρίου αλλά ετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές με απόφαση της Ιαπωνέζας πρωθυπουργού Sanae Takaichi που προχώρησε σε προεκλογικές δεσμεύσεις. Οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν μετά την είδηση, εν μέσω δημοσιονομικών ανησυχιών. Αν και επήλθε σταθεροποίηση χθες Τετάρτη, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου παραμένει αυξημένη στο 2,31%, όπως και του 40ετούς στο 4,11% συντηρώντας αρνητικό κλίμα απέναντι στα κρατικά ομόλογα σε όλο τον κόσμο, καθώς οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν όσο οι αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων γίνονται πιο ελκυστικές για τους εγχώριους επενδυτές.

Η μαζική πώληση μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ που προηγήθηκε καταδεικνύει τις πιέσεις που μπορούν να προκύψουν όταν αμφισβητείται η δημοσιονομική πολιτική. Αυτό αποκτά ενδιαφέρον λαμβάνοντας υπόψη και ποιος ελέγχει το κρατικό χρέος, όπως π.χ. η Ιαπωνία και η Κίνα που έχουν σημαντική έκθεση σε ομόλογα ΗΠΑ. Οι Ιάπωνες επίσης έχουν σημαντικές θέσεις και σε ευρωπαϊκά ομόλογα, εξού και με το πρόσφατο sell off στα ιαπωνικά ομόλογα αναδείχθηκε το ρίσκο για την Ευρώπη, οι Ιάπωνες επενδυτές να πουλήσουν ευρωπαϊκά ομόλογα για να επενδύσουν στα ομόλογα της χώρας τους.

Εν κατακλείδι, οι οικονομικοί αναλυτές παρακολουθούν τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης αντιπαράθεσης ή κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ στην υπόθεση της Γροιλανδίας, που επηρεάζει κυρίως περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ο αντίκτυπος μιας σειράς σεναρίων. Σε αυτή τη φάση πιο ευνοϊκή θα ήταν πιθανή πρόσβαση Τραμπ στους πόρους της Γροιλανδίας αλλά χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας, όπως και μια πιθανή μείωση των δασμών και παρόλο που ένας εμπορικός πόλεμος ενέχει κινδύνους η αυξημένη ανάγκη της Ευρώπης για αμυντικές δαπάνες ευνοεί την βιομηχανία της άμυνας.