Το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 92 δολάρια – Οι κίνδυνοι εφοδιασμού αναβαθμίζονται σε Ερυθρά Θάλασσα και Κασπία

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Τετάρτης (22.7.2026) καθώς οι κίνδυνοι εφοδιασμού εντείνονται σε αρκετές κρίσιμες οδούς εξαγωγής ενεργειακών προϊόντων, ακόμη και πέρα από τη Μέση Ανατολή.

Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν έξι εβδομάδων, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει την πιθανότητα επικείμενων συνομιλιών με το Ιράν, ενώ προειδοποίησε για πρόσθετα χτυπήματα και δεσμεύτηκε για αντίποινα εάν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, διακόψουν τη ναυτιλία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

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Σε ανοδική τροχιά κινείται και το αμερικανικού τύπου WTI, τα συμβόλαια του οποίου διαπραγματεύονται σε τιμές άνω των 85 δολαρίων ανά βαρέλι.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επέκταση της διαταραχής στην Ερυθρά Θάλασσα έχει αναβαθμίσει τους κινδύνους. Εξάλλου, η Ερυθρά Θάλασσα έχει γίνει ένας ζωτικός διάδρομος εξαγωγών για τη Σαουδική Αραβία κατά τη διάρκεια του πολέμου, επιτρέποντας στη χώρα να ανακατευθύνει μέρος των εξαγωγών αργού πετρελαίου της μέσω αγωγών μειώνοντας έτσι την εξάρτησή της από τα Στενά του Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, ένα δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ που μετέφερε πετρελαϊκά προϊόντα χτυπήθηκε στον Πορθμό του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τις συνεχείς απειλές για τη ναυτιλία. Εκτός της περιοχής, οι έμποροι παρακολουθούν επίσης μια σειρά επιθέσεων στον τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Αγωγών της Κασπίας κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας, έναν βασικό κόμβο εξαγωγών για το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου του Καζακστάν. Αυτό καταδεικνύει μια γενικευμένη διαταραχή στην αγορά πετρελαίου.