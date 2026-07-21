Χρηματιστήρια: Εγγύηση οι τράπεζες για διατηρήσιμη άνοδο – Στο «πράσινο» και οι ευρωαγορές

Με οδηγό τις μετοχές των τραπεζών ενισχύεται στη σημερινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, Euronext Athens, σε ποσοστό άνω του 1%.

Λίγη ώρα μετά το άνοιγμα, εν μέσω ελαφρώς ανοδικών τάσεων στις ευρωπαϊκές αγορές, ο Γενικός Δείκτης Τιμών κερδίζει έδαφος προς τις 2.500 μονάδες ενώ κάποιες τοποθετήσεις σε μετοχές τραπεζών συντηρούν θετικό κλίμα στη συνεδρίαση του Euronext Athens.

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Η αξία των συναλλαγών πλησιάζει τα 60 εκατ. ευρώ. Συνολικά 48 μετοχές ενισχύονται, 33 σημειώνουν πτώση και 16 είναι σταθερές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο που υπερβαίνει το 1% και ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται πάνω από 2%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι ο μόνος που κινείται ελαφρώς πτωτικά.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς, της Eurobank, των ΕΛΠΕ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

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Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor, της Aegean Airlines και της ΕΥΔΑΠ.

Η εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές

Την ίδια ώρα ανοδικά κινούνται οι τιμές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου το κλίμα επηρεάζουν οι εξελίξεις γύρω από τις αναφορές για διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να οδηγούν σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Εξάλλου, κάποιες προσδοκίες συνδέθηκαν με την ελαφρά πτώση των τιμών του πετρελαίου στις σημερινές συναλλαγές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο κοντά στο 0,5% ενώ πέριξ της μισής ποσοστιαίας μονάδας είναι τα κέρδη για τους δείκτες των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.