Πετρέλαιο: Προσδοκίες για 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δίνουν «σήμα» πτώσης τιμών αλλά το Brent παραμένει κοντά στα 90 δολάρια

Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στη συνεδρίαση της Τρίτης (21.7.2026), χωρίς όμως να απομακρύνονται ουσιαστικά από τα επίπεδα των 90 δολαρίων το βαρέλι εν μέσω εντεινόμενων επιθέσεων στη Μέση Ανατολή για δέκατη συνεχόμενη ημέρα, με τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ να συνεχίζονται αμείωτες εναντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να συνεχίζει τα αντίποινα εναντίον γειτονικών χωρών.

Mε τις εχθροπραξίες να εντείνονται στη Μέση Ανατολή οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση, διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών.

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Εντωμεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι μεσολαβητές είχαν υποβάλει προτάσεις για να βοηθήσουν στην άμβλυνση των εντάσεων με τις ΗΠΑ μετά από αρκετές ημέρες μαχών, ενώ οι αναφορές έκαναν λόγο για πιθανή 10ήμερη εκεχειρία.

Σύμφωνα με αναλυτές, πιθανόν αυτές οι εξελίξεις καλλιέργησαν κάποιες προσδοκίες και οι τιμές βρήκαν αφορμή για μικρή διόρθωση. Έτσι, το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 89 δολάρια ανά βαρέλι και κυμαίνεται γύρω στα υψηλότερα επίπεδα πέντε εβδομάδων ενώ το αμερικανικού τύπου αργό WTI διαπραγματεύεται πάνω από τα 82 δολάρια το βαρέλι σημειώνοντας οριακές απώλειες συγκριτικά με τα επίπεδα της χθεσινής συνεδρίασης.

Η αβεβαιότητα κυριαρχεί στην αγορά καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύονται. Εξάλλου, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι το Ιράν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών. Οι μαχητές Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν ανακοίνωσαν επίσης ναυτικό εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας, εγείροντας ανησυχίες για τις ροές πετρελαίου και LNG μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Σημειώνεται επίσης ότι η κυκλοφορία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ μειώθηκε απότομα αυτή την εβδομάδα μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε πλοία το Σαββατοκύριακο επηρεάζοντας τις παγκόσμιες προοπτικές εφοδιασμού και συνεχίζοντας να στηρίζει τις τιμές του πετρελαίου.