Χρηματιστήρια: Η Αθήνα πάνω από τις 2.500 μονάδες με τραπεζικό ράλι – Κέρδη για τις ευρωαγορές

Σημαντικά κέρδη στη συνεδρίαση της Τρίτης (21.7.2026) στον Euronext Athens καθώς το χρηματιστήριο στην Αθήνα είδε τις τραπεζικές μετοχές να «οδηγούν» την ανοδική πορεία.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens έκλεισε στις 2.500,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,08%, η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 376,116 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 54.592.185 μετοχές.

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Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους να αναβαθμίζουν τις τιμές – στόχους ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του β΄ τριμήνου 2026.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,07%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με τη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+6,18%), της Πειραιώς (+5,62%), της Alpha Bank(+4,70%), της Εθνικής (+3,48%), της ΔΕΗ (+2,69%) και της Jumbo (+2,16%). Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-9,98%), της ΕΥΔΑΠ (-1,32%), της Viohalco (-0,92%) και του ΟΛΠ (-0,90%).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.714.388 και 10.745.274 μετοχές, αντίστοιχα. Παράλληλα, τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 76,89 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 55,03 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 43 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

«Στα πράσινα» η Ευρώπη

Οι αρνητικές εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή και το μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, δείχνουν να μην πτοούν στις σημερινές συνεδριάσεις τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, που κινούνται σε θετικό πρόσημο, χωρίς πάντως σημαντική ενίσχυση

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,39% στις 642,26 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,49% στις 10,571 μονάδες Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,47% στις 24,837 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο +0,11 στις 8,349 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται κατά 0,70% στις 51.903 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,73% στις 19,347 μονάδες.