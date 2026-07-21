Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τον τεχνολογικό τομέα και τα εταιρικά αποτελέσματα

Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης (21.7.2026) η Wall Street, καθώς η δυναμική επιστροφή των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον των επενδυτών για τον τεχνολογικό τομέα.

Πέρα από τον τεχνολογικό τομέα, οι επενδυτές στη Wall Street βρίσκονται «στο πόδι» καθώς οι αγορές εισέρχονται στην πιο κρίσιμη φάση της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων.

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Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε στο +0,74% στις 52.244 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 παρουσίασε κέρδη της τάξης του 0,89% στις 7.509 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +1,29% στις 25.837 μονάδες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά λόγω πωλήσεων τίτλων, με το 10ετές να αυξάνεται κατά περίπου 3 μονάδες βάσης στο 4,62%, ενώ την ίδια στιγμή το 2ετές βρίσκεται στο 4,26%.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εταιρείες ημιαγωγών μετά τις πρόσφατες πιέσεις που είχε δεχθεί ο κλάδος, καθώς αρκετοί επενδυτές επέστρεψαν στις μετοχές τεχνολογίας ενόψει των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου των μεγάλων ομίλων του κλάδου.

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Σημαντική ώθηση έδωσε και η ανακοίνωση ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων μεγάλων εταιρειών. Η 3M ανέβηκε πάνω από 7%, αφού ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, ενώ η General Motors ενισχύθηκε κατά 5% ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε έσοδα και σε κέρδη.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μόνο ευοίωνες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν, καθώς παρά τις φημολογίες περί εκεχειρίας ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέα χτυπήματα στην Τεχεράνη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα χτυπήσει και τους Χούθι της Υεμένης αν προσπαθήσουν να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Ερυθρά Θάλασσα.