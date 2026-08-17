Το πετρέλαιο σταθερά μια «ανάσα» από τα 90 δολάρια εν αναμονή εξελίξεων στο μέτωπο ΗΠΑ – Ιράν

Οριακά χαμηλότερα από τα 90 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent διατηρώντας τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν αυξημένες, συντηρώντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών που εκτιμούν ότι παραμένει σημαντικός ο κίνδυνος για περαιτέρω διαταραχές εφοδιασμού.

Το Σαββατοκύριακο, 15 και 16 Αυγούστου, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στον Λίβανο με θύματα 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτερου διοικητή της Χεζμπολάχ, γεγονός που αναζωπύρωσε την ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής δίνοντας νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου.

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Εντωμεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει νέες οικονομικές κυρώσεις που στοχεύουν στην αναγκαστική παράδοση του Ιράν, καθώς αυξάνεται η πίεση στην κυβέρνησή του να τερματίσει την στρατιωτική εκστρατεία.

Η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πρόκειται να λήξει επίσημα αργότερα σήμερα, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένουν αδιέξοδες.

Την ίδια στιγμή οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής μεταφέρουν κρυφά εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μέσω της πλωτής οδού, συμβάλλοντας στον περιορισμό περαιτέρω αυξήσεων των τιμών. Το Ιράν και το Ομάν φαίνεται επίσης να πλησιάζουν σε μια συμφωνία για τον τρόπο διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, αν και οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στις συνομιλίες.

Σε αυτό το περιβάλλον οι τιμές του πετρελαίου δεν απομακρύνονται από το φράγμα των 90 δολαρίων το βαρέλι και στις συναλλαγές της Δευτέρας (17.8.2026) το Brent διαπραγματεύεται σε τιμές γύρω από τα 89 δολάρια ενώ το αμερικανικού τύπου αργό WTI κινείται πάνω από τα 82 δολάρια το βαρέλι.