Βουτιά 11% στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας: Η Σεούλ στο επίκεντρο της κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος

Οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω του κλεισίματος των Στενά του Ορμούζ προκαλούν έντονους κλυδωνισμούς στις διεθνείς χρηματαγορές, με τη Νότια Κορέα χρηματιστήριό της να βρίσκονται στο επίκεντρο των πιέσεων.

Ειδικότερα, η Νότια Κορέα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που δέχονται ισχυρό πλήγμα, καθώς το χρηματιστήριό της κατέγραψε πτώση 11%, αναγκάζοντας τις αρχές να ενεργοποιήσουν μηχανισμό διακοπής συναλλαγών για λόγους ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν αναδιαμορφώνει μόνο τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, αλλά προκαλεί σοκ σε όλες τις μεγάλες οικονομίες του πλανήτη. Η Σεούλ είναι από τις πλέον ενεργειακά εξαρτημένες χώρες παγκοσμίως, καθώς εισάγει σχεδόν το σύνολο του πετρελαίου της μέσω θαλάσσιων διαδρομών που απειλούνται άμεσα από την ένταση στην περιοχή.

Κάθε απειλή για το Στενό του Ορμούζ πυροδοτεί ανησυχία πριν ακόμη ανοίξουν οι αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Wall Street ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις συναλλαγές της μέσα στις επόμενες ώρες.