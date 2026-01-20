«Βουτιά» στη Wall Street μετά τη νέα κλιμάκωση Τραμπ για δασμούς και Γροιλανδία

Με έντονες απώλειες επέστρεψαν από τη χθεσινή (19.1.2026) αργία οι βασικοί δείκτες της Wall Street σήμερα (20.1.2025) καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμάκωσε τη ρητορική του γύρω από τη Γροιλανδία, απειλώντας με νέους δασμούς χώρες που αντιτίθενται στην πώληση της δανικής επικράτειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην Wall Street, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει απώλειες 1,19% στις 48.620 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 1,13% στις 6.847 μονάδες, ενώ ο Nasdaq χάνει 1,29%, διαμορφούμενος στις 23.159 μονάδες. Η ένταση στο γεωπολιτικό μέτωπο και η αναζωπύρωση των ανησυχιών για εμπορικούς πολέμους επανέφεραν τη νευρικότητα στις αγορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τελευταίες εξαγγελίες για δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα προκάλεσαν φυγή κεφαλαίων από αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία. Ως αποτέλεσμα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κατέγραψαν απότομη άνοδο, ενώ το δολάριο κινήθηκε πτωτικά, αντανακλώντας τη μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι εισαγωγές από οκτώ κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα υπόκεινται σε κλιμακούμενους δασμούς «μέχρι να ολοκληρωθεί η συνολική αγορά της Γροιλανδίας». Οι επιβαρύνσεις ξεκινούν από 10% την 1η Φεβρουαρίου και φτάνουν έως το 25% την 1η Ιουνίου. Παράλληλα, απείλησε με επιβολή δασμών 200% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, κατηγορώντας τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ότι αρνείται να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Στο στόχαστρο βρέθηκε και το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να χαρακτηρίζει «μεγάλη βλακεία» την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να παραχωρήσει τα νησιά Τσάγκος στον Μαυρίκιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τα επιχειρήματα περί εθνικής ασφάλειας υπέρ της απόκτησης της Γροιλανδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση, με τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται ισχυρές πιέσεις. Τίτλοι όπως Nvidia, AMD και Alphabet σημειώνουν απώλειες άνω του 2%, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή καταφύγια εν μέσω αυξημένων αποδόσεων στα ομόλογα.

Εκτίναξη του «δείκτη φόβου» πάνω από 19 μονάδες

Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX της Cboe, γνωστός ως «δείκτης φόβου», εκτινάχθηκε πάνω από τις 19 μονάδες, καταγράφοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τα τριμηνιαία αποτελέσματα εταιρειών όπως Netflix, Charles Schwab, Johnson & Johnson και Intel, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν την επενδυτική ψυχολογία. Για το σύνολο της αγοράς, ο S&P 500 εκτιμάται ότι θα εμφανίσει αύξηση κερδών της τάξης του 12% – 15%.

Στο μέτωπο της απασχόλησης, η ADP ανακοίνωσε προσθήκη μόλις 8.000 θέσεων εργασίας κατά μέσο όρο στις τέσσερις εβδομάδες έως τις 27 Δεκεμβρίου, χαμηλότερα από τον αναθεωρημένο μέσο όρο των 11.250, ενισχύοντας τα σενάρια για «μέτρια επιβράδυνση» της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ.