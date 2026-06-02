Wall Street: Άλμα για τον Dow άνω των 200 μονάδων, πάνω από τις 7.600 μονάδες για πρώτη φορά ο S&P

Ο S&P 500 σημείωσε ρεκόρ στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να πρωταγωνιστούν στη συνεδρίαση της Wall Street.

Τα νέα γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών στη συνεδρίαση της Wall Street την Τρίτη (2.6.2026) που ολοκληρώθηκε με τον δείκτης S&P 500 να σημειώνει άνοδο 0,13% στις 7.609,78 μονάδες κλείνοντας για πρώτη φορά πάνω από το όριο των 7.600 μονάδες.

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Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 228,91 μονάδες, ή 0,45%, στις 51.307,79 και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,03% και έκλεισε στις 27.093,90 μονάδες.

Η Alphabetεπηρέασε τον S&P 500, με τις μετοχές να υποχωρούν σχεδόν 4%, αφού η εταιρεία δήλωσε ότι θα αντλήσει 80 δισ. δολάρια από τις πωλήσεις μετοχών για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό περιλαμβάνει και μια επένδυση 10 δισ. δολαρίων από την Berkshire Hathaway.

Η Marvell Technology σημείωσε άνοδο 32% καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, δήλωσε ότι η εταιρεία ημιαγωγών θα μπορούσε να γίνει η επόμενη εταιρεία τρισ. δολαρίων.

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Επιπλέον, οι μετοχές της Hewlett Packard σημείωσαν άνοδο άνω του 19% καθώς η εταιρεία τεχνολογίας δημοσίευσε μια εξαιρετική πρόβλεψη για το τρέχον τρίμηνο και αύξησε τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς. Τα αποτελέσματα τριμήνου της HP σημείωσαν επίσης τη μεγαλύτερη αύξηση κερδών από το 2018.

«Η αγορά αντέχει», δήλωσε ο David Krakauer, αντιπρόεδρος διαχείρισης χαρτοφυλακίου στην Mercer Advisors. «Όλοι προφανώς εξακολουθούν να ελπίζουν σε κάποιο είδος συμφωνίας με το Ιράν…», σημείωσε.

Ο ενθουσιασμός για την τεχνητή νοημοσύνη έχει οδηγήσει σε τρομερή απόδοση τις χρηματιστηριακές αγορές τις τελευταίες εβδομάδες. Με την πρόσφατη άνοδο να καθοδηγείται από έναν επιλεγμένο αριθμό τεχνολογικών μετοχών, ο Krakauer εξέφρασε ανησυχία συνιστώντας προσοχή στους επενδυτές.