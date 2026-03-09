Wall Street: Ανάκαμψη για S&P 500 και Nasdaq μετά τα σχόλια Τραμπ για πιθανό τέλος του πολέμου με το Ιράν

Ο S&P 500 έκανε ανάκαμψη στο σημερινό (9.3.2026) κλείσιμο της Wall Street, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν θα μπορούσε να φτάσει στο τέλος του.

Ειδικότερα, στο σημερινό (9.3.2026) κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,83% κλείνοντας στις 6.795,99 μονάδες, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 0,5%, και έκλεισε στις 47.740,80. Ο δείκτης των blue chip έρχεται από τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.

Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,38% και έκλεισε στις 22.695,95. Αυτές οι κινήσεις σηματοδοτούν μια εντυπωσιακή ανάκαμψη από τις απώλειες που σημειώθηκαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Ο Dow Jones υποχώρησε σχεδόν κατά 900 μονάδες στο χαμηλότερο σημείο της συνεδρίασης, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq υποχώρησαν έως και 1,5% έκαστος, σύμφωνα με το Cnbc.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε σε έναν δημοσιογράφο του CBS News , ο οποίος κοινοποίησε τα σχόλια σε μια ανάρτηση στο X , ότι «ο πόλεμος είναι σχεδόν ολοκληρωτικός».