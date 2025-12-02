Αγορές

Wall Street: Ανάκαμψη της αγοράς χάρη στις μετοχές τεχνολογίας

Το Bitcoin σημείωσε άνοδο 7% την Τρίτη
The New York Stock Exchange on the Wall street on May 1, 2022 in New York, NY. It is the largest stock exchange in the world by market capitalization.
iStock

Άνοδο σημείωσαν οι μετοχές της Wall Street την Τρίτη (2.12.2025), ωθούμενες από τα κέρδη του bitcoin και των μετοχών τεχνολογίας, καθώς οι επενδυτές ανέκτησαν μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones Industrial Average της Wall Street κέρδισε 185,13 μονάδες, ή 0,39%, κλείνοντας την ημέρα στις 47.474,46 μονάδες και ο S&P 500 ανέβηκε 0,25% και έκλεισε στις 6.829,37 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,59% και έκλεισε στις 23.413,67 μονάδες.

Το Bitcoin σημείωσε άνοδο 7% την Τρίτη, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης ημέρας και ξεπερνώντας τα 90.000 δολάρια. Οι εταιρείες τεχνολογίας που συνδέονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στήριξαν επίσης την ευρύτερη αγορά.

Η Nvidia, η πιο γνωστή εταιρεία στον τομέα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε άνοδο σχεδόν 1%, ενώ η Credo Technology, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε άνοδο 10% και έφτασε σε ιστορικό υψηλό χάρη στα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη.

Αναμφίβολα, ήταν μια ανατρεπτική συνεδρίαση για τις μετοχές. Ο S&P 500 και ο Dow έπεσαν προσωρινά σε αρνητικό έδαφος κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ο Nasdaq πλησίασε το επίπεδο σταθεροποίησης πριν ανακάμψει και πάλι.

