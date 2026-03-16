Wall Street: Ανάκαμψη των δεικτών μετά από τρεις συνεχόμενες εβδομάδες απωλειών

Άνοδο σημείωσαν οι μετοχές τη Δευτέρα (16.3.2026), ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, καθώς η Wall Street προσπάθησε να ανακάμψει μετά από ακόμη μία εβδομάδα απωλειών, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στο Ιράν.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 387,94 μονάδες, ή 0,83%, κλείνοντας στις 46.946,41 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,01% και έκλεισε στις 6.699,38 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 1,22%, κλείνοντας στις 22.374,18 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετοχές της Meta Platforms ενισχύθηκαν περισσότερο από 2%, μετά από δημοσίευμα — το οποίο η εταιρεία χαρακτήρισε «εικαστικό» — σύμφωνα με το οποίο σχεδιάζει να προχωρήσει σε απολύσεις άνω του 20% του εργατικού της δυναμικού. Παράλληλα, οι μετοχές της NVIDIA αυξήθηκαν πάνω από 1%, καθώς ξεκίνησε τη Δευτέρα το συνέδριό της GTC.

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν μετά το γεγονός ότι ο S&P 500 κατέγραψε την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών και έκλεισε την Παρασκευή στο χαμηλότερο επίπεδο του έτους.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο την προηγούμενη εβδομάδα, με το Brent Crude να κλείνει πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022. Το πετρέλαιο εκτινάχθηκε καθώς η κυκλοφορία στα Strait of Hormuz, μια κρίσιμη θαλάσσια οδό μεταφοράς, έχει ουσιαστικά διακοπεί από την έναρξη του πολέμου.

Στις συναλλαγές της Δευτέρας, το West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 5,28% και διαμορφώθηκε στα 93,50 δολάρια το βαρέλι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε διαπραγματευθεί πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent έκλεισε χαμηλότερα κατά 2,84%, στα 100,21 δολάρια το βαρέλι.