Wall Street: Άνοδος μετά την ακύρωση των δασμών και το σήμα Τραμπ για τη Γροιλανδία

Ανοδικά κινήθηκαν οι αμερικανικές μετοχές στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street (21.1.2026), μετά την απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει τους νέους δασμούς που επρόκειτο να επιβληθούν στην Ευρώπη, δηλώνοντας ότι έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία.

Συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, η αγορά είχε ήδη δεχθεί ώθηση νωρίτερα μέσα στην ημέρα, όταν ο Τραμπ ανέφερε σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για την απόκτηση της Γροιλανδίας, καθησυχάζοντας τις διεθνείς αγορές.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε άνοδο 1,21%. Ο S&P 500 ενισχύθηκε επίσης κατά 1,17%, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε κέρδη 1,18%. Παρά τη σημερινή άνοδο, και οι τρεις βασικοί δείκτες παραμένουν σε αρνητικό έδαφος σε εβδομαδιαία βάση. Ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,6%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες κοντά στο 1%.

«Με βάση μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας που αφορά τη Γροιλανδία και, ευρύτερα, ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Στο πλαίσιο αυτής της κατανόησης, αποφάσισα να μην προχωρήσω στην επιβολή των δασμών που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου».