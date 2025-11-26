Wall Street: Άνοδος μετοχών πριν την αργία των Ευχαριστιών, με ώθηση από τα ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη

Ανοδικά την Τετάρτη (26.11.25) κινήθηκαν οι μετοχές στο κλείσιμο της Wall Street, θέτοντας τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες σε τροχιά για την τέταρτη διαδοχική ημέρα κερδών, ενόψει της αργίας των Ευχαριστιών.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,67%, o S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,65%, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 0,82%.

Στην ευρύτερη αγορά, την άνοδο στήριξε και η Oracle, εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία κατέγραψε κέρδη άνω του 4% μετά την επαναβεβαίωση της θετικής αξιολόγησης από την Deutsche Bank. Η Nvidia ανέβηκε πάνω από 1%, ανακάμπτοντας από τη πρόσφατη διόρθωση, ενώ η Microsoft, μέλος των «Magnificent Seven», κινήθηκε περισσότερο από 2% υψηλότερα.

«Πρόκειται απλώς για μια αντιστροφή της πρόσφατης αποστροφής κινδύνου που είδαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κάτι απολύτως φυσιολογικό», δήλωσε ο Eric Diton, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της The Wealth Alliance. «Η εβδομάδα των Ευχαριστιών είναι παραδοσιακά ισχυρή για τις αγορές· όλοι νιώθουν καλά».

Ο S&P 500 και ο Dow οδεύουν προς τις καλύτερες εβδομάδες τους από τα τέλη Ιουνίου, με τον πρώτο να έχει ενισχυθεί πάνω από 3% και τον δεύτερο σχεδόν 3% μέχρι στιγμής. Ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nasdaq σημείωσε άνοδο άνω του 4% μέσα στην εβδομάδα, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή του από τα μέσα Μαΐου.

«Επιπλέον, βρισκόμαστε στην παραδοσιακά ισχυρότερη περίοδο του έτους για τις μετοχές – από Νοέμβριο έως Απρίλιο», πρόσθεσε ο Diton. «Είναι δύσκολο να μην παραμένει κανείς αισιόδοξος σε αυτό το περιβάλλον».