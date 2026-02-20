Wall Street: Άνοδος σε S&P 500, Nasdaq και Dow Jones μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς Τραμπ

Άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές στο σημερινό (20.2.2026) κλείσιμο της Wall Street, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά των δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ενδεχομένως να παρέχει ανακούφιση σε εταιρείες που επιβαρύνονται από το υψηλότερο κόστος των δασμών και να μετριάσει τις ανησυχίες για τον άκαμπτο πληθωρισμό που εξακολουθεί να μαστίζει την αμερικανική οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,71%, ενώ ο Nasdaq αυξήθηκε κατά 0,90%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε αύξηση 0,47%, ανακάμπτοντας από την απώλεια 200 μονάδων νωρίτερα στη συνεδρίαση λόγω απογοητευτικών οικονομικών δεδομένων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος της εκτεταμένης δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Οικονομικής Εξουσίας, με την πλειοψηφία να αποφαίνεται ότι ο νόμος αυτός «δεν εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς». Σε απάντηση, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει έναν νέο «παγκόσμιο δασμό» 10%,σύμφωνα με το Cnbc.

«Τώρα θα ακολουθήσω μια διαφορετική κατεύθυνση, πιθανώς την κατεύθυνση που θα έπρεπε να είχα ακολουθήσει την πρώτη φορά», δήλωσε ο πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. «Θα ακολουθήσω τον δρόμο που θα μπορούσα να ακολουθήσω αρχικά, ο οποίος είναι ακόμη ισχυρότερος από την αρχική μας επιλογή».