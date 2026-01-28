Αγορές

Wall Street: Έντονη μεταβλητότητα υπό τη σκιά της Fed

Το ιστορικό ορόσημο των 7.000 μονάδων κατάφερε να ξεπεράσει ο S&P 500 - Ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο στον Nasdaq
Πινακίδα δρόμου στη Wall Street

Η απόφαση της Federal Reserve (Fed) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια προκάλεσε έντονη μεταβλητότητα στους δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης (28.1.2026), με τον Nasdaq να παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις έχοντας ώθηση από τον κλάδο της τεχνολογίας.

Ειδικότερα, ο Dow Jones της Wall Street έκλεισε θετικά στο +0,02% και τις 49.015 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε ήπια πτώση 0,01% στις 6.978 μονάδες, αν και νωρίτερα είχε καταφέρει να περάσει το ιστορικό ορόσημο των 7.000 μονάδων, φθάνοντας τις 7.002. Παράλληλα, ο Nasdaq υπεραπέδωσε λόγω της τεχνολογίας με κέρδη 0,17%, κλείνοντας στις 23.857 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Fed διατήρησε το βασικό επιτόκιο σταθερό στο εύρος-στόχο του 3,5% έως 3,75%. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν μετά την απόφαση, καθώς η δήλωση της κεντρικής τράπεζας αποκάλυψε ότι η οικονομική δραστηριότητα «επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό» και ότι το ποσοστό ανεργίας «έχει δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης».

«Πιστεύω, όπως και πολλοί από τους συναδέλφους μου, ότι είναι δύσκολο να εξετάσουμε τα εισερχόμενα δεδομένα και να πούμε ότι η πολιτική είναι σημαντικά περιοριστική αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ (Jerome Powell) κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

