Wall street: Η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων βάζουν φρένο στο ράλι των μετοχών

Ανακόπηκε το ράλι που έφερε τις μετοχές στα πρόθυρα ιστορικών υψηλών σημείων και οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν, καθώς η ευφορία γύρω από τις μειώσεις των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ υποχώρησε ενόψει μιας βασικής μέτρησης για τον πληθωρισμό.

Ενώ ο Τζερόμ Πάουελ (Fed, HΠΑ) σήμανε την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 ότι είναι πιθανή η μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο εν μέσω καθοδικών κινδύνων για την απασχόληση, οι αμφιβολίες σχετικά με τον ρυθμό αυτών των μειώσεων παρέμειναν στις αγορές μετοχών της Wall Street. Εκτός από τους αξιωματούχους που παραμένουν διχασμένοι, οι traders προετοιμάζονται για μια όχι και τόσο «φιλική» ανάγνωση των τιμών αργότερα αυτή την εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παλεύουν με τον πληθωρισμό που εξακολουθεί να είναι πάνω από τον στόχο τους για 2% – και να αυξάνεται – και με μια αγορά εργασίας που παρουσιάζει σημάδια αδυναμίας. Αυτή η εκνευριστική πραγματικότητα, η οποία τραβάει την πολιτική προς αντίθετες κατευθύνσεις, γίνεται χειρότερη από τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί καθένας από αυτούς τους παράγοντες τους επόμενους μήνες.

Το προτιμώμενο από τη Fed μέτρο του υποκείμενου πληθωρισμού πιθανότατα αυξήθηκε τον περασμένο μήνα, με τον δείκτη τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας να αυξάνεται κατά 2,9% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτός θα ήταν ο ταχύτερος ετήσιος ρυθμός των τελευταίων πέντε μηνών.

«Τώρα η συζήτηση πιθανότατα θα στραφεί στο πόσο επιθετική μπορεί να είναι η Fed», δήλωσε ο Chris Larkin στην E*Trade από τη Morgan Stanley. «Τα σημάδια επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας φαίνεται προς το παρόν να υπερτερούν των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, αλλά η Fed δεν έχει εγκαταλείψει τον στόχο του 2%».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχεδόν 400 μετοχές του S&P 500 υποχώρησαν, με τον δείκτη να σημειώνει πτώση 0,4%. Η Nvidia οδήγησε τα κέρδη των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης εν όψει των αποτελεσμάτων της. Η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκε κατά τρεις μονάδες βάσης στο 4,28%. Το δολάριο σημείωσε άνοδο.

«Η σημερινή διαπραγμάτευση στερείται καταλυτών, γεγονός που εξηγεί μεγάλο μέρος του υποτονικού κλίματος σε όλους τους δείκτες, αν και οι ευαίσθητες στα επιτόκια, κυκλικά προσανατολισμένες περιοχές υποαποδίδουν», δήλωσε ο Jose Torres της Interactive Brokers. «Μέρος αυτής της υποτονικότητας προκύπτει από τους συναλλασσόμενους που επανεκτιμούν την επιφυλακτικότητα του προέδρου Πάουελ».

Οι αγορές χρήματος τιμολογούν περίπου 80% πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο και συνολικά δύο μειώσεις μέχρι το τέλος του έτους.