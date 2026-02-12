Wall Street: Ισχυρές απώλειες μετά τις απογοητευτικές προβλέψεις της Cisco

Οι μετοχές υποχώρησαν στο σημερινό (12.2.2026) κλείσιμο της Wall Street, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν για την αρνητική πλευρά της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία απειλεί να διαταράξει τα επιχειρηματικά μοντέλα ολόκληρων βιομηχανιών και να αυξήσει την ανεργία.

Πιο συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones υποχώρησε κατά 1,34%, με επικεφαλής την Cisco Systems, η οποία υποχώρησε κατά 12% αφότου ο κατασκευαστής υλικού δικτύωσης, όπως διακόπτες και δρομολογητές, εξέδωσε απογοητευτικές προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,55%, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 2,04%.

Ορισμένες τσέπες της χρηματιστηριακής αγοράς έχουν πληγεί φέτος από την κυκλοφορία εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να αναπαράγουν τις επιχειρήσεις τους ή τουλάχιστον να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους, σύμφωνα με το Cnbc.

Χρηματοοικονομικές μετοχές όπως η Morgan Stanley δέχτηκαν πιέσεις λόγω φόβων ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα διαταράξει τις επιχειρήσεις διαχείρισης περιουσίας, ενώ οι μετοχές εταιρειών μεταφορών και logistics όπως η CH Robinsonσημείωσαν κατακόρυφη πτώση 14% λόγω φόβων ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βελτιστοποιούσε τις εμπορευματικές μεταφορές, επηρεάζοντας έτσι ορισμένες γραμμές εσόδων.