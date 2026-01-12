Wall Street: Κλείσιμο με νέα ρεκόρ από Dow Jones και S&P 500

Οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street ανέκαμψαν από τα χαμηλά επίπεδα της συνεδρίασης, στο κλείσιμο, με τον S&P 500 και τον Dow Jones να σημειώνουν νέα ιστορικά υψηλά ενδοημερήσια επίπεδα, καθώς οι επενδυτές δεν επηρεάστηκαν από την έναρξη ποινικής έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ.

Αναλυτικά, ο S&P 500 στη Wall Street αυξήθηκε κατά 0,16% και έκλεισε στα 6.977,27, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο 86,13 μονάδων, ή 0,17%, και έκλεισε στα 49.590,20. Και οι δύο δείκτες έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά και έκλεισαν σε επίπεδα ρεκόρ. Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,26% και έκλεισε στα 23.733,90.

Οι κύριοι μέσοι όροι ανέκαμψαν από τα χειρότερα επίπεδα της συνεδρίασης, με τη βοήθεια των κερδών της Walmart και ορισμένων μετοχών τεχνολογίας. Ο Dow υποχώρησε σχεδόν 500 μονάδες και ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,5% στα χαμηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης. Παράλληλα με τον S&P 500 και τον Dow 30, ο δείκτης Russell 2000 σημείωσε επίσης νέο ιστορικό υψηλό.

Η έκκληση του Τραμπ να περιοριστούν τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα έτος στο 10% προκάλεσε επίσης κάποια αναταραχή στην αγορά στην αρχή της εβδομάδας. Οι επικριτές φοβούνται ότι το σχέδιο του Τραμπ για τη βελτίωση της οικονομικής προσιτότητας θα έχει αντίθετα αποτελέσματα και θα περιορίσει τη δανειοδότηση, βλάπτοντας τους καταναλωτές – καθώς και την κερδοφορία των τραπεζών.

Οι μετοχές των τραπεζών ήταν αυτές που επλήγησαν περισσότερο σήμερα, με την Citigroup να σημειώνει πτώση 3%. Η JPMorgan και η Bank of America σημείωσαν πτώση άνω του 1%. Οι μετοχές της Capital One σημείωσαν πτώση 6%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρυσού, τα οποία θεωρούνται ως μέσο αντιστάθμισης έναντι της μείωσης της ανεξαρτησίας της Fed, σημείωσαν άνοδο 2,5% και έκλεισαν σε ιστορικό υψηλό στα 4.614,7 δολάρια. Οι επενδυτές φοβούνται ότι μια πολιτική κεντρική τράπεζα θα διστάσει να καταπολεμήσει την αναζωπύρωση του πληθωρισμού.

Η Walmart σημείωσε άνοδο 3% χάρη στον ενθουσιασμό που προκάλεσε η επικείμενη ένταξή της στον δείκτη Nasdaq-100, τον οποίο παρακολουθεί το δημοφιλές ETF Invesco QQQ Trust.

Η εταιρεία λιανικής πώλησης οδήγησε την άνοδο στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών, ο οποίος ενδέχεται να ενισχυθεί συνολικά από την πίεση του Τραμπ για μείωση των επιτοκίων των πιστωτικών καρτών, καθώς και των τιμών του πετρελαίου, εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ αργότερα φέτος.

Η Palantir σημείωσε άνοδο σχεδόν 1% μετά την αναβάθμιση της Citi, οδηγώντας την άνοδο ορισμένων μετοχών τεχνολογίας. Η AMD και η Oracle σημείωσαν επίσης άνοδο.