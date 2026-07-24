Φόβοι για πληθωριστικό σοκ «γκρεμίζουν» τις αγορές – Sell off στην Ασία, πλήγμα για τα ομόλογα, ράλι του πετρελαίου

Έντονη αναστάτωση στις αγορές ομολόγων, πτώση στις ασιατικές μετοχές και άνοδο των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι προκαλούν οι φόβοι για πληθωριστικό σοκ εν μέσω εντεινόμενης κλιμάκωσης των επιθέσεων στον Περσικό Κόλπο.

Οι μετοχές στα ασιατικά χρηματιστήρια υποχώρησαν ενώ η τιμή του αργού πετρελαίου Brent διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έχοντας σημειώσει άνοδο 7% κατά τη διάρκεια της νύχτας φτάνοντας σε υψηλό δύο μηνών (102 δολάρια), στον απόηχο των επιθέσεων των Χούθι σε σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα, μια κρίσιμη αρτηρία για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.



Δύο εβδομάδες μετά την ουσιαστική κατάρρευση μιας προσωρινής εκεχειρίας που είχε ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο αμερικανικός στρατός εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να απαντά με πυρά εναντίον γειτονικών αραβικών χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις. Καθώς η σύγκρουση δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης, η τιμή του Brent έχει αυξηθεί σχεδόν 40% μόνο αυτόν τον μήνα.

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«Δύο από τους πιο πολυσύχναστους ναυτιλιακούς διαδρόμους στον κόσμο απειλούνται και οι αγορές μόλις τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό», δήλωσε ο Nigel Green, Διευθύνων Σύμβουλος της deVere Group, μιας εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβούλων, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Με την κατάρρευση της εκεχειρίας και την επανάκαμψη της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια, η πτώση που έδωσε στην Fed περιθώριο χαλάρωσης μπορεί ήδη να αντιστρέφεται… Αυτό μοιάζει λιγότερο με μια βραχύβια άνοδο και περισσότερο με ένα πραγματικό άνοιγμα του ζητήματος του πληθωρισμού», πρόσθεσε.

Επίσης, η είδηση ​​ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα επιβάλει υψηλότερους δασμούς σε αγαθά από 60 εμπορικούς εταίρους καλλιεργεί φόβους για τον πληθωρισμό, με τις αποδόσεις των 30ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου να πλησιάζουν τα υψηλότερα επίπεδά τους από το 2007 και το κόστος δανεισμού της Ευρώπης να ανεβαίνει στα υψηλά επίπεδα που έχουν παρατηρηθεί από το 2011.

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Οι αγορές στοιχηματίζουν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να γίνουν πιο επιθετικές, με την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) να είναι μία στις τρεις την επόμενη εβδομάδα ενώ μια κίνηση τον Σεπτέμβριο είναι κάτι παραπάνω από προβλεπόμενη.

Από τη πλευρά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα αλλά μια αύξηση τον Σεπτέμβριο είναι πιθανή περίπου κατά 70%.

Sell off στις ασιατικές αγορές

Σε αυτό το περιβάλλον η ασιατικές αγορές υποχωρούν. Στην Ασία, ο δείκτης MSCI εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 1% και ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας εμφάνισε απώλειες 2,9%. Ο KOSPI της Νότιας Κορέας άνοιξε με απώλειες 3,7% οι οποίες διευρύνθηκαν σε 5,5%.

Στις αγορές ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αναφοράς διατηρήθηκε στο 4,7013% την Παρασκευή, αφού έφτασε στο υψηλό 18 μηνών του 4,7030% κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων παρέμειναν σταθερές στο 5,17%, λίγο κάτω από το υψηλό 19ετούς του 5,201%.

Οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου βοήθησαν το δολάριο ΗΠΑ να ανέβει ενώ το γεν περιορίστηκε κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 40 ετών, στα 163,89 δολάρια έναντι του δολαρίου.



