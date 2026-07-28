Wall Street: Μεικτά πρόσημα, με το βλέμμα στην ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων

Μεικτά πρόσημα στους βασικούς της δείκτες είδε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης (28.7.2026), με το πετρέλαιο να συνεχίζει πτωτικά και τους επενδυτές να αναμένουν τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου εταιρικών κολοσσών.

Ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται κανονικά με αναζωπυρώσεις, αλλά η σταδιακή μείωση στις τιμές του πετρελαίου και η αναμονή για τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου των υπόλοιπων του Big Tech, διατηρούν «στο πόδι» τους επενδυτές στη Wall Street.

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Ο βιομηχανικός Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +1,03% στις 52.747 μονάδες και ο ευρύτερος S&P 500 παρουσίασε κέρδη της τάξης του 0,21% στις 7.428 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε στο -0,22% στις 24.876 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση.

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν για τρίτη διαδοχική ημέρα, λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, που βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα και οδήγησε την απόδοση του 10ετούς στο 4,602% και του 30ετούς στο 5,095%.

Οι Microsoft και Meta Platforms αναμένεται να ανακοινώσουν την Τετάρτη (29.7.2026) τα οικονομικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου και μια μέρα αργότερα θα ακολουθήσουν οι Apple και Amazon, με τον «επενδυτικό πλανήτη» να έχει τα βλέμματα του στραμμένα προς τα εκεί.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές ετοιμάζονται για τις ανακοινώσεις νομισματικής πολιτικής της Fed, με την ολοκλήρωση της συνεδρίαση της την Τετάρτη. Η πλειονότητα των αναλυτών περιμένει από την τράπεζα να κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια της, αν και δεν μπορεί να αποκλείεται μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του έτους προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός που ξεπέρασε το 4% τον Μάϊο.