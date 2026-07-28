Τα χρηματιστήρια σε Αθήνα και Ευρώπη με μικρά κέρδη, λόγω πτώσης του πετρελαίου

Η μείωση στις τιμές πετρελαίου οδήγησε σε τρίτη συνεχόμενη θετική συνεδρίαση του Euronext Athens, ενώ και στα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης σημειώνεται θετικό πρόσημο

Με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν σταθερά τις τελευταίες μέρες, και το κλίμα αυτό να αποτυπώνεται έστω και σε μικρό βαθμό στα χρηματιστήρια, στο Euronext Αthens ο Γενικός Δείκτης Τιμών την Τρίτη (28.7.2026) έκλεισε στις 2.521,18 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,13%, ενώ η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 371,19 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 52.360.699 μετοχές.

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Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+2,56%), της Coca Cola HBC (+2,45%), της Metlen (+1,74%) και της Πειραιώς (+1,69%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-11,01%), της CrediaBank (-3,85%), της ΔΕΗ (-2,86%), της Motor Oil (-2,81%) και της Viohalco (-2,73%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.785.286 και 8.409.995 μετοχές, αντίστοιχα, ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 55,64 εκατ. ευρώ και η Aktor με 53,87 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 40 μετοχές, 63 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

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Σε θετική κατεύθυνση η Ευρώπη

Θετικό πρόσημο, παρά τα μικρά κέρδη, υπάρχει και στην πλειοψηφία των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, καθώς οι επενδυτές βλέπουν ως θετικό νέο την πτώση στις τιμές του πετρελαίου και ελπίζουν να ανοίξει ξανά το «παράθυρο» που θα οδηγήσει σε ολοκλήρωση του πολέμου.

Στα ευρωπαϊκά ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,23% στις 646,09 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,81% στις 10,869 μονάδες Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,26% στις 25,393 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο +0,58% στις 8,447 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,42% στις 51.583 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,17% στις 19,711 μονάδες.