Αγορές

Wall Street: Νέο χαμηλό έτους για τον S&P 500 με φόντο την κρίση πετρελαίου στο Ιράν

Ο ευρύς δείκτης της Wall Street έχασε 0,61%, καταγράφοντας πτώση 5% κάτω από το πρόσφατο υψηλό του και κλείνοντας στα 6.632,19
Απόγνωση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Πέμπτη 3 Απριλίου 2025 / AP Photo / Seth Wenig

Πτώση σημείωσε ο δείκτης S&P 500 της Wall Street την Παρασκευή (13.3.2026), ενώ οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο ευρύς δείκτης της Wall Street έχασε 0,61%, καταγράφοντας πτώση 5% κάτω από το πρόσφατο υψηλό του και κλείνοντας στα 6.632,19. Παράλληλα, ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,93% και έκλεισε στα 22.105,36, ενώ ο Dow Jones Industrial Average έχασε 119,38 μονάδες (0,26%) και διαμορφώθηκε στα 46.558,47.

Ο S&P 500, ο οποίος σημείωσε νέο χαμηλό για το 2026 την Παρασκευή, κατέγραψε απώλεια 1,6% αυτή την εβδομάδα και σημείωσε την πρώτη του σειρά τριών εβδομάδων με απώλειες σε περίπου ένα χρόνο. Ο Dow υποχώρησε περίπου 2%, ενώ ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, υποχώρησε 1,3% από την αρχή της εβδομάδας.

Την ίδια στιγμή, συνεχίστηκε η άνοδος των τιμών του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του αργού West Texas Intermediate έκλεισαν με άνοδο 3,11% στα 98,71 δολάρια το βαρέλι, ενώ αυτά του Brent έκλεισαν με άνοδο 2,67% στα 103,14 δολάρια το βαρέλι. Το Brent είχε κλείσει πάνω από τα 100 δολάρια την Πέμπτη, για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo