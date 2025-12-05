Wall Street: Ο S&P 500 ανέβηκε για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, κοντά σε νέο ρεκόρ μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού

Άνοδο σημείωσε την Παρασκευή (5.12.25) ο S&P 500 στο κλείσιμο της Wall Street, καταγράφοντας την τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές αφομοίωσαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ενδέχεται να ενισχύσουν την πιθανότητα μείωσης επιτοκίων από τη Federal Reserve την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,17%, ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 0,22%, ενώ ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,31%.

Παράλληλα, η αγορά ολοκλήρωσε έναν νέο κύκλο οικονομικών ανακοινώσεων. Το Υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι ο βασικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Σεπτέμβριο – δημοσιοποίηση που καθυστέρησε λόγω του πρόσφατου κυβερνητικού shutdown – διαμορφώθηκε στο 2,8% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από την εκτίμηση του Dow Jones για 2,9%. Η μηνιαία αύξηση 0,2% ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις, όπως και οι αντίστοιχες μετρήσεις για τον γενικό δείκτη PCE, σύμφωνα με το Cnbc.

Επιπλέον, την Παρασκευή, η έρευνα καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν κατέγραψε υψηλότερα των αναμενόμενων επίπεδα για τον Δεκέμβριο, παρέχοντας ενδείξεις βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και των προσδοκιών για τον πληθωρισμό τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.