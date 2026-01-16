Wall Street: Ο S&P 500 έκλεισε με μικρή μεταβολή εν μέσω πληθώρας σχολίων Τραμπ

Με οριακές μεταβολές ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής (16.1.26) στη Wall Street, με τον S&P 500 να κλείνει λίγο κάτω από τα επίπεδα ισορροπίας και να συμπληρώνει μια εβδομάδα απωλειών. Οι επενδυτές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί, αξιολογώντας τις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), αλλά και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με την Wall Street, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,48%, κλείνοντας στις 6.885,74 μονάδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία απώλεια μεταξύ των τριών δεικτών, ο Dow Jones σημείωσε πτώση 0,17%, ή 83,11 μονάδων, και διαμορφώθηκε στις 49.246,24 μονάδες ενώ ο Nasdaq Composite εμφάνισε τη μικρότερη μεταβολή, υποχωρώντας κατά 0,06%, κλείνοντας στις 23.446,81 μονάδες.

Οι τρεις βασικοί δείκτες βρέθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης μετά τις δηλώσεις του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το απόγευμα της Παρασκευής. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι θα προτιμούσε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ, να παραμείνει στη σημερινή του θέση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επιλεγεί τελικά ως επόμενος πρόεδρος της Fed.

«Θέλω πραγματικά να σε κρατήσω εκεί που είσαι, αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Μέχρι πρότινος, ο Χάσετ θεωρούνταν το φαβορί για να διαδεχθεί τον νυν πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο. Ωστόσο, μετά τα σχόλια του Τραμπ, οι αγορές προβλέψεων έδειξαν μεταστροφή, με τον πρώην διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς, να περνά μπροστά στην κούρσα της διαδοχής.

Οι αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι ο Χάσετ θεωρείται πιο φιλικός προς τις αγορές σε σύγκριση με τον Γουόρς, καθώς αναμένεται να είναι πιο πρόθυμος να διατηρήσει τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα. Η αβεβαιότητα γύρω από τη μελλοντική ηγεσία της Fed ενίσχυσε τη νευρικότητα των επενδυτών, συμβάλλοντας στη συγκρατημένη εικόνα της αγοράς κατά το κλείσιμο της εβδομάδας.