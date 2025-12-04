Wall Street: Ο S&P 500 και ο Nasdaq συνεχίζουν ανοδικά εν αναμονή της απόφασης για τα επιτόκια

Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν οι μετοχές στο σημερινό (4.12.2025) κλείσιμο της Wall Street , καθώς οι επενδυτές περιμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,07%, ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,22% και ο Dow Jones κινήθηκε επίσης ανοδικά με 0,86%. Οι τρεις δείκτες παρέμειναν ουσιαστικά κοντά στην επίπεδη γραμμή, δείχνοντας πως η αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται σε στάση αναμονής.



Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ανέβηκαν, ενώ το bitcoin σημείωσε πτώση περίπου 1%. Το κρυπτονόμισμα είχε πέσει κάτω από τα 85.000 δολάρια τη Δευτέρα (1.12.2025), στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, αλλά ανέκαμψε την Τρίτη (2.12.2025) και στη συνέχεια κράτησε επίπεδα πάνω από τις 90.000 δολάρια το υπόλοιπο της εβδομάδας, δίνοντας λίγη ελπίδα στους επενδυτές, σύμφωνα με το Cnbc.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολούθησαν νέα στοιχεία για την αγορά εργασίας. Η έκθεση της Challenger, Gray και Christmas έδειξε ότι οι ανακοινωμένες απολύσεις φέτος έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, ενώ τα στοιχεία της ADP κατέγραψαν απρόσμενη πτώση στις θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα, ενισχύοντας την ανησυχία για την πορεία της οικονομίας.