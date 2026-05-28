Πιέσεις σε ΧΑ και ευρωπαϊκές αγορές, ανοδικά η Wall Street μετά τις αναφορές για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (28.5.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω υποχώρησης και των ευρωπαϊκών αγορών στον απόηχο της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η αγορά στο ελληνικό χρηματιστήριο υποχώρησε μετά από 6 ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 7,18%. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η μετοχή της ΔΕΗ, κλείνοντας σε υψηλά 18 ετών. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε κοντά στα χαμηλά της ημέρας, στις 2.348,45 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,91%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 439,47 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.126.279 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,07%. Ο τραπεζικός δείκτης διόρθωσε με -2,47% στις 2.667,78 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν πτώση σήμερα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Την ίδια ώρα το Axios μεταδίδει ότι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία, για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,50%, με τους περισσότερους τομείς και τα μεγάλα χρηματιστήρια να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ακολούθησαν την πτωτική πορεία των ομολόγων τους στην Ασία-Ειρηνικό, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα μικτά μηνύματα από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στη Wall Street, o S&P 500 σημειώνει άνοδο μετά από αναφορά ότι οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, αν και οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί. Ο Nasdaq Composite σημειώνει επίσης άνοδο 0,36%. Οι δύο δείκτες έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά. Ο Dow Jones υποχωρεί κατά 59 μονάδες και είναι σχεδόν αμετάβλητος. Οι μετοχές έφτασαν στα υψηλά της συνεδρίασης αφού το Axios, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ και μια περιφερειακή πηγή, ανέφερε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών για την παράταση της εκεχειρίας και περαιτέρω διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική έγκρισή του στη συμφωνία, σύμφωνα με την αναφορά.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν από τα υψηλά τους επίπεδα μετά την αναφορά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματεύονται στα 89 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent γύρω στα 93 δολάρια το βαρέλι.