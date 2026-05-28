Χρηματιστήρια: Η ένταση στο Ιράν διακόπτει το ανοδικό σερί στην Αθήνα – Στο «κόκκινο» και οι ευρωαγορές

Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώνονται στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου την Πέμπτη ενώ πτωτικά κινούνται οι τιμές και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς πολλοί επενδυτές σπεύδουν να ρευστοποιήσουν κέρδη μετά την άνοδο των τιμών των μετοχών στις τελευταίες συνδριάσεις.

Η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δίνει το έναυσμα για πωλήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με αποτέλεσμα οι τιμές να υποχωρούν στην πλειοψηφία τους.

Στο Euronext Athens ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρεί προς τις 2.350 μονάδες υπό το βάρος ρευστοποιήσεων μετοχών από τον κλάδο των τραπεζών.

Η πτώση έρχεται μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 7,18%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών σημειώνει απώλειες που ξεπερνούν το 0,6% ενώ ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι ότι οι απώλειες του τραπεζικού δείκτη προσεγγίζουν το 1,5% ενώ η αξία των συναλλαγών πλησιάζει στα 50 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό κοντά στο 0,7%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,35%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil και της ΔΕΗ.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor, της Εθνικής, της Alpha Bank και της Eurobank.

Ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, 59 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη επικρατούν οι πωλητές, με αποτέλεσμα οι τιμές των μετοχών να κινούνται πτωτικά στέλνοντας δημοφιλείς χρηματιστηριακούς δείκτες στο κόκκινο. Ενδεικτικά, ο γαλλικός δείκτης CAC 40 υποχωρεί 0,5% ενώ ο γερμανικός DAX έχει περιορίσει τις απώλειές του κάτω από 0,5%.