Wall Street: Οριακά κέρδη για τον S&P 500 με «βαρίδι» τις απώλειες στον κλάδο λογισμικού

Ο κλάδος του λογισμικού δέχεται πιέσεις λόγω ανησυχιών ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν εξειδικευμένους παρόχους λογισμικού
Αποκαμωμένος Αμερικανός χρηματιστής
Αποκαμωμένος Αμερικανός χρηματιστής / REUTERS / Brendan McDermid

Μικρή άνοδο κατέγραψε ο S&P 500 της Wall Street την Τρίτη (17.2.2026), αλλά οι απώλειες στις μετοχές λογισμικού περιόρισαν τα κέρδη του δείκτη.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,1% και έκλεισε στις 6.843,22 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,14% κλείνοντας στις 22.578,38 μονάδες. Παράλληλα, ο Dow Jones Industrial Average της Wall Street κέρδισε 32,26 μονάδες (0,07%) και διαμορφώθηκε στις 49.533,19 μονάδες.

Οι επενδυτές «εγκατέλειψαν» τις μετοχές λογισμικού, οι οποίες πρόσθεσαν στις απώλειες που έχουν καταγράψει φέτος, και στράφηκαν προς τραπεζικές μετοχές όπως οι Citigroup και JPMorgan. Η μετοχή της Citi κατέγραψε άνοδο 2,6%, ενώ η JPMorgan ενισχύθηκε πάνω από 1%.

Ωστόσο, η ServiceNow υποχώρησε πάνω από 1%, με τη συνολική της πτώση για το 2026 να ανέρχεται περίπου στο 31%. Οι Autodesk και Palo Alto Networks κατέγραψαν απώλειες άνω του 2%. Η πρώτη σημειώνει πτώση περίπου 24% από την αρχή του έτους, ενώ η δεύτερη έχει υποχωρήσει κατά 11%.

Την ίδια στιγμή οι μετοχές των Salesforce και Oracle σημείωσαν πτώση σχεδόν 3% και περίπου 4% αντίστοιχα, με τις απώλειές τους από την αρχή του έτους να ανέρχονται στο 30% και 21%. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε πάνω από 2%, ανεβάζοντας τις απώλειές του για το έτος στο 23%.

