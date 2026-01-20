Wall Street: Πτώση 2% για τον S&P 500 εξαιτίας των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς

Μεγάλες απώλειες υπέστησαν οι μετοχές της Wall Street την Τρίτη (20.1.2026), μετά την εντατικοποίηση της ρητορικής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, ο οποίος απείλησε να επιβάλει νέους δασμούς στις χώρες που αντιτίθενται στην πώληση του δανικού εδάφους στις ΗΠΑ.

Στη Wall Street, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν και το δολάριο υποχώρησε, καθώς οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσαν τη φυγή από τα αμερικανικά assets.

Την ίδια ώρα, ο δανικός συνταξιοδοτικός φορέας AkademikerPension ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρησή του από τα αμερικανικά ομόλογα, επικαλούμενος ανησυχίες για το χρέος των ΗΠΑ.

Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 870,74 μονάδες, ή 1,76%, κλείνοντας τη συνεδρίαση στις 48.488,59 μονάδες, ενώ ο S&P 500

υποχώρησε 2,06% και έκλεισε στις 6.796,86 μονάδες. Παράλληλα, ο Nasdaq Composite υποχώρησε 2,39%, κλείνοντας στις 22.954,32 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η χειρότερη συνεδρίαση από τον Οκτώβριο και για τους τρεις κύριους δείκτες.

Οι απώλειες της ημέρας έστειλαν τον S&P 500 και τον Nasdaq χαμηλότερα σε ετήσια βάση, με τον πρώτο να πέφτει σχεδόν 1% και τον Nasdaq 1,2%. Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe (VIX) ή αλλιώς ο «δείκτης φόβου» της Wall Street, έφτασε στο υψηλό των 20,99.