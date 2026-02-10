Wall Street: Πτώση για S&P 500 και Nasdaq μετά τα ασθενή στοιχεία λιανικών πωλήσεων

Ο S&P 500 κινήθηκε χαμηλότερα στο σημερινό (10.2.2026) κλείσιμο της Wall Street, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα ασθενέστερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και ανησυχούσαν για την απειλή που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,36%, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,59%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αυξήθηκε κατά 0,1%. Ο δείκτης είχε σημειώσει το τρίτο συνεχόμενο ενδοημερήσιο ρεκόρ του νωρίτερα μέσα στην ημέρα, μια κίνηση που έρχεται μετά την υπέρβαση του επιπέδου των 50.000 μονάδων για πρώτη φορά στην ιστορία του την περασμένη εβδομάδα.

Υπό πίεση την Τρίτη βρέθηκαν οι μετοχές των λιανοπωλητών Costcoκαι Walmart, οι οποίες μειώθηκαν κατά περισσότερο από 2% και περισσότερο από 1% αντίστοιχα, σύμφωνα με το Cnbc.

Αυτό συνέβη μετά την τελευταία έκθεση λιανικών πωλήσεων που έδειξε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες τον Δεκέμβριο παρέμειναν σταθερές , ξεπερνώντας το μηνιαίο κέρδος 0,4% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Οι λιανικές πωλήσεις είχαν αυξηθεί κατά 0,6% τον Νοέμβριο.

Οι επενδυτές αναμένουν την έκθεση για την απασχόληση την Τετάρτη και τον δείκτη τιμών καταναλωτή την Παρασκευή.