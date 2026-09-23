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Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με απώλειες στην Αθήνα – Καθοδικά οι ευρωαγορές

Ο τζίρος στην Αθήνα ανήλθε σε 321,4 εκατ. ευρώ
Financial chart with red candlesticks and arrows, glowing numbers, and a dark gradient background. Concept of a stock market crisis. 3D Rendering.
Φωτογραφία iStock
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Με μικρές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Euronext Athens την Τετάρτη (23.9.2026), καθώς οι επενδυτές στο χρηματιστήριο απέφυγαν τις κινήσεις ρίσκου.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση εμφανίζοντας απώλειες κατά 0,76% και κλείνοντας στις 2.652,07 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap στο χρηματιστήριο της Αθήνας υποχώρησε κατά 0,88% και διαμορφώθηκε στις 6.788,24 μονάδες. Ο τζίρος ανήλθε σε 321,4 εκατ. ευρώ.

Στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, την καλύτερη επίδοση κατέγραψε η Motor Oil, με άνοδο 2,95% στα 66,20 ευρώ. Ακολούθησαν η HELLENiQ Energy με κέρδη 2,61% στα 17,29 ευρώ, η Metlen με 1,92% στα 48,82 ευρώ, η Cenergy Holdings με 0,69% στα 23,26 ευρώ και η Jumbo με 0,40% στα 25,10 ευρώ

Την μεγαλύτερη πτώση στην υψηλή κεφαλαιοποίηση εμφάνισε η Alpha Bank, η οποία υποχώρησε 2,76% και έκλεισε στα 4,504 ευρώ. Η ElvalHalcor έχασε 2,09%, στα 3,75 ευρώ, ο ΟΤΕ 2,07%, στα 19,39 ευρώ, η Πειραιώς 1,98%, στα 10,15 ευρώ, και η Εθνική Τράπεζα 1,93%, στα 17,04 ευρώ.

Πτώση στην Ευρώπη

Εν μέσω της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (ολοκληρώνεται στις 29 Σεπτεμβρίου), οι επενδυτές ανησυχούν για τη μικρή άνοδο της τιμής του πετρελαίου, αλλά και το ότι συνεχίζει να μην υπάρχει ξεκάθαρος «χάρτης» γύρω από τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει απώλειες κατά 0,37% στις 644,51 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,09% στις 10,718 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο -0,57% στις 23,453 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει απώλειες κατά 0,31% στις 8,178 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο συνεχίζει στο -0,09% στις 52.049 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,42% στις 19,867 μονάδες.

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