Χρηματιστήρια: «Βαρίδι» οι τράπεζες για την Αθήνα, μικτή η εικόνα στις ευρωαγορές

Ήπια πτωτικές τάσεις στις τιμές των μετοχών επικρατούν σήμερα (23.9.2026) στο Euronext Athens λίγες ώρες μετά το άνοιγμα της χρηματιστηριακής συνεδρίασης.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,6%, με την πλειοψηφία των μετοχών να κινούνται πτωτικά.

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Εκ των επιμέρους δεικτών, ο δείκτης FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως σημειώνει πτώση ελαφρά μεγαλύτερη από αυτή του Γ.Δ. ενώ ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακές διακυμάνσεις. Πιο αισθητές είναι οι πιέσεις στις τράπεζες, όπου ο κλαδικός δείκτης υποχωρεί πάνω από 1%.

Τη σημαντικότερη άνοδο τιμής σημειώνει η μετοχή της Αλουμύλ, της AVAX και της Σαράντης.

Από το σύνολο των μετοχών που έχουν κινηθεί οι 41καταγράφουν κέρδη και οι 59 απώλειες, ενώ 12 δεν εμφανίζουν μεταβολή. Η αξία των συναλλαγών αγγίζει τα 83 εκατ. ευρώ.

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Μικτή εικόνα στην Ευρώπη

Μικτές τάσεις εμφανίζουν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα (23.9.2026), με τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου να ενθαρρύνουν το κλίμα σε αρκετά χρηματιστήρια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 παρουσιάζει οριακή άνοδο προς τις 640 μονάδες. Δεν υπάρχει ομοιόμορφη εικόνα στα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια, με τη Βρετανία να σημειώνει κέρδη πάνω από 0,2% και τη Γαλλία οριακά πάνω από το χθεσινό κλείσιμο αλλά η Γερμανία, η Ισπανία, το Βέλγιο γράφουν απώλειες.

Οι τιμές πετρελαίου διεύρυναν τις απώλειές τους με τους επενδυτές να αξιολογούν την προοπτική αυξημένης παροχής από τον Κόλπο αφότου η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία βασικού αγωγού.