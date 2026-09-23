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Χρηματιστήρια: «Βαρίδι» οι τράπεζες για την Αθήνα, μικτή η εικόνα στις ευρωαγορές

Πιέσεις εκδηλώνονται στις μετοχές των τραπεζών του Euronext Athens
Financial securities market data trend chart
Φωτογραφία iStock
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Ήπια πτωτικές τάσεις στις τιμές των μετοχών επικρατούν σήμερα (23.9.2026) στο Euronext Athens λίγες ώρες μετά το άνοιγμα της χρηματιστηριακής συνεδρίασης.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,6%, με την πλειοψηφία των μετοχών να κινούνται πτωτικά.

Εκ των επιμέρους δεικτών, ο δείκτης FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως σημειώνει πτώση ελαφρά μεγαλύτερη από αυτή του Γ.Δ. ενώ ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακές διακυμάνσεις. Πιο αισθητές είναι οι πιέσεις στις τράπεζες, όπου ο κλαδικός δείκτης υποχωρεί πάνω από 1%.

Τη σημαντικότερη άνοδο τιμής σημειώνει η μετοχή της Αλουμύλ, της AVAX και της Σαράντης.

Από το σύνολο των μετοχών που έχουν κινηθεί οι 41καταγράφουν κέρδη και οι 59 απώλειες, ενώ 12 δεν εμφανίζουν μεταβολή. Η αξία των συναλλαγών αγγίζει τα 83 εκατ. ευρώ.

Μικτή εικόνα στην Ευρώπη

Μικτές τάσεις εμφανίζουν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα (23.9.2026), με τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου να ενθαρρύνουν το κλίμα σε αρκετά χρηματιστήρια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 παρουσιάζει οριακή άνοδο προς τις 640 μονάδες. Δεν υπάρχει ομοιόμορφη εικόνα στα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια, με τη Βρετανία να σημειώνει κέρδη πάνω από 0,2% και τη Γαλλία οριακά πάνω από το χθεσινό κλείσιμο αλλά η Γερμανία, η Ισπανία, το Βέλγιο γράφουν απώλειες.

Οι τιμές πετρελαίου διεύρυναν τις απώλειές τους με τους επενδυτές να αξιολογούν την προοπτική αυξημένης παροχής από τον Κόλπο αφότου η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία βασικού αγωγού.

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