Wall Street: Πτώση σχεδόν 800 μονάδων για τον Dow υπό την πίεση των τιμών πετρελαίου

Σε πτωτική τροχιά επέστρεψαν οι μετοχές στη Wall Street την Πέμπτη (5.3.2026), έπειτα από τη σύντομη ανάπαυλα της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι ανησυχίες για την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν αναζωπυρώθηκαν, οδηγώντας το αμερικανικό αργό πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average της Wall Street υποχώρησε κατά 784,67 μονάδες (1,61%), κλείνοντας στις 47.954,74 μονάδες. Παράλληλα, ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε πτώση 0,56% στις 6.830,71 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite έχασε 0,26%, κλείνοντας στις 22.748,99 μονάδες.

Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν μετοχές κυκλικών κλάδων, όπως η Boeing και η Caterpillar, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μακριά από εταιρείες που θεωρούνται πιο ευάλωτες σε ενδεχόμενη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, με το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate να ξεπερνά ενδοσυνεδριακά τα 80 δολάρια ανά βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024, μετά τις αναφορές ότι το Ιράν έπληξε πετρελαιοφόρο με πύραυλο. Τελικά έκλεισε με άνοδο άνω του 8%, στα 81,01 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το διεθνές benchmark Brent Crude ενισχύθηκε σχεδόν 5%, κλείνοντας στα 85,41 δολάρια ανά βαρέλι.

Η άνοδος του πετρελαίου προκάλεσε έντονες διακυμάνσεις στη συνεδρίαση, καθώς ο Dow διεύρυνε τις απώλειές του σχεδόν αμέσως μόλις το WTI ξεπέρασε το όριο των 80 δολαρίων, φτάνοντας στιγμιαία να χάνει έως και 1.000 μονάδες. Στο χαμηλότερο σημείο της ημέρας, οι απώλειες ξεπέρασαν τις 1.100 μονάδες ή περίπου 2,4%. Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν και οι S&P 500 και Nasdaq, οι οποίοι, αφού νωρίτερα κινήθηκαν οριακά σε θετικό έδαφος, βρέθηκαν κοντά στα χαμηλά ημέρας, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακές απώλειες περίπου 1,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση οι τιμές του πετρελαίου είχαν σταθεροποιηθεί, στηρίζοντας τον Dow, ο οποίος είχε κλείσει με κέρδη άνω των 200 μονάδων. Ωστόσο, σε εβδομαδιαία βάση το WTI έχει ενισχυθεί πάνω από 20%, ενώ το Brent καταγράφει άνοδο σχεδόν 18%, με αμφότερα να οδεύουν προς τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες επιδόσεις από τον Μάρτιο του 2022.