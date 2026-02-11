Wall Street: Πτώση του Dow Jones παρά τα θετικά στοιχεία απασχόλησης

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε την Τετάρτη, διακόπτοντας ένα τριήμερο ανοδικό σερί, καθώς η καλύτερη του αναμενομένου έκθεση για την απασχόληση τον Ιανουάριο δεν κατάφερε να πυροδοτήσει μια βιώσιμη άνοδο.

Ο δείκτης των blue chips έχασε 66,74 μονάδες, ή 0,13%, κλείνοντας στις 50.121,40 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε οριακά, λιγότερο από μία μονάδα, στις 6.941,47 μονάδες. Ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,16%, κλείνοντας στις 23.066,47 μονάδες.

Η έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας Εργασίας (Bureau of Labor Statistics) για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας του Ιανουαρίου — η οποία είχε καθυστερήσει λόγω μερικής αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που έληξε στις 3 Φεβρουαρίου — έδειξε αύξηση της απασχόλησης κατά 130.000 θέσεις τον περασμένο μήνα. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones ανέμεναν αύξηση κατά 55.000 θέσεις. Το νέο στοιχείο σηματοδοτεί επίσης σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με τον Δεκέμβριο, ο οποίος αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στις 48.000 θέσεις.

Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,3%, ελαφρώς χαμηλότερα από την πρόβλεψη του Dow Jones για 4,4%.