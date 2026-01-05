Wall Street: Στα ύψη ο Dow Jones ωθούμενος από τις ενεργειακές μετοχές

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι αμερικανικοί δείκτες σήμερα (5.1.2025) στη Wall Street με τις μετοχές των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών επίσης να κινούνται ανοδικά, μετά τη δεδηλωμένη πρόθεση της Ουάσιγκτον να εκμεταλλευτεί τα κολοσσιαία πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας και με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι η εξέλιξη δεν θα οδηγήσει σε ευρύτερες γεωπολιτικές συγκρούσεις που θα αναστάτωναν τις αγορές.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει άνοδο 1,35% στις 49.035,31 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,78% στις 6.912,34 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,92% στις 23.447,20 μονάδες. Οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς επικρατεί η αίσθηση ότι οι εταιρείες θα ωφεληθούν από την ανοικοδόμηση των πετρελαϊκών υποδομών της Βενεζουέλας.

Η μετοχή της Chevron κερδίζει 4,93% φτάνοντας τα 163,59 δολάρια, η Exxon Mobil καταγράφει άνοδο 0,82% στα 124,77 δολάρια και η ConocoPhillips κερδίζει 4,15%, στα 100,71 δολάρια.