Wall Street: Στο όριο οι δείκτες στον απόηχο των στοιχείων για τον πληθωρισμό

Με οριακές μεταβολές μετά από αλλεπάλληλες αλλαγές προσήμου έκλεισαν οι δείκτες της Wall Street την Πέμπτη (14.08.2025), μετά την δημοσίευση νέας έκθεσης για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Οι επενδυτές της Wall Street είχαν την προσοχή τους στραμμένη στην ανάκαμψη του πληθωρισμού με την έκθεση να δείχνει ότι το κόστος χονδρικής αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον περασμένο μήνα, κάτι που απομακρύνει το ενδεχόμενο μιας μείωσης επιτοκίων από την Fed.

Ο Dow Jones υποχώρησε οριακά 0,02%, ο S&P 500 κέρδισε 0,01%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε οριακή πτώση 0,01%.

Οι επενδυτές μπήκαν στη συνεδρίαση με υψηλές προσδοκίες, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να καταγράφουν νέα ρεκόρ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Οι δείκτες δέχθηκαν ώθηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μετά την έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή, η οποία πυροδότησε τις ελπίδες των επενδυτών για μείωση των επιτοκίων από την Fed στο τέλος της συνεδρίασης για τη νομισματική πολιτική τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, οι επενδυτές επηρεάστηκαν όταν ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον Ιούλιο έδειξε ότι μια τέτοια μείωση των επιτοκίων δεν είναι καθόλου σίγουρη. Οι τιμές χονδρικής αυξήθηκαν κατά 3,3% σε ετήσια βάση, πολύ περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones. Ο δείκτης είχε παραμείνει σταθερός τον Ιούνιο. Οι τιμές χονδρικής μπορούν να αποτελέσουν προπορευόμενο δείκτη για τις τιμές καταναλωτή.

Ορισμένοι επενδυτές αγνόησαν αυτό το ποσοστό του δείκτη τιμών παραγωγού, καθώς η έκθεση έδειξε ότι η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην «διαχείριση χαρτοφυλακίου» και στις αεροπορικές τιμές. Χωρίς αυτούς τους παράγοντες, τα στοιχεία θα ήταν πολύ πιο κοντά στις εκτιμήσεις.

Παρά τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed αποτιμούσαν σε περίπου 93% τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, μόνο ελαφρώς χαμηλότερα από την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ωστόσο, απέκλεισαν κάθε πιθανότητα μείωσης κατά μισό σημείο.