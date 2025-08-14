Ανακάμπτει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – Αναπάντεχη αύξηση στις τιμές παραγωγού τον Ιούλιο

Σημάδια αναθέρμανσης του πληθωρισμού δείχνουν τα στοιχεία από τις ΗΠΑ, καθώς οι τιμές χονδρικής αυξήθηκαν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, αποτρέποντας ενδεχομένως την Fed από το να μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ, ο οποίος μετρά τον πληθωρισμό στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών τελικής ζήτησης, σημείωσε άνοδο 0,9% σε μηνιαία βάση, σε σύγκριση με την εκτίμηση του Dow Jones για άνοδο 0,2%, ενώ σε ετήσια βάση, ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 3,3%, η μεγαλύτερη μεταβολή σε 12 μήνες από τον Φεβρουάριο και πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για τον πληθωρισμό.

Εξαιρουμένων των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ο βασικός δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 0,9% έναντι της εκτίμησης για 0,3%. Εξαιρουμένων των τροφίμων, της ενέργειας και του εμπορίου, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,6%, η μεγαλύτερη άνοδος από τον Μάρτιο του 2022.

Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση, σημειώνοντας άνοδο 1,1% τον Ιούλιο, την μεγαλύτερη αύξηση επίσης από τον Μάρτιο του 2022.