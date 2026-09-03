Επιχείρηση-μαμούθ των ΗΠΑ για μεταφορά 18 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ

Ο αμερικανικός στρατός συνόδευσε 40 εμπορικά πλοία που μετέφεραν 18 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, σηματοδοτώντας ένα ρεκόρ, καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ ανταλλάσσουν πυρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την έναρξη του πολέμου, εδώ και πάνω από έξι μήνες, περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα περνούσαν από τα Στενά του Ορμούζ.

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Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μια σειρά από εναέρια και θαλάσσια μέσα για να συνεχίσουν να πλήττουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στην περιοχή, αλλά ταυτόχρονα απέκρουσαν κύματα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν επίσης πυραύλους κρουζ κατά πλοίων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνοδείας, σύμφωνα με το CNN.

Παρόλο που η επιχείρηση ήταν επιτυχής, αξιωματούχοι δεν τρέφουν καμία ψευδαίσθηση ότι θα επέλθει σύντομα επίλυση της κρίσης και άμβλυνση των διαφορών ΗΠΑ και Ιράν ώστε να τελειώσει ο πόλεμος. Επίσης, οι ενεργειακές εταιρείες εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικές σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η αποστολή των πλοίων τους μέσω των Στενών του Ορμούζ, ακόμη και με στρατιωτική συνοδεία.

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Σε πτώση οι τιμές

Είναι ενδεικτικό ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου αν και υποχωρούν σε συνέχεια των παραπάνω εξελίξεων, δεν αντιδρούν βίαια πτωτικά παραμένοντας πάνω από την οριφή των 90 δολαρίων το βαρέλι.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent κινείται στην περιοχή των 95 δολαρίων το βαρέλι σημειώνοντας πτώση της τάξης του 1% ενώ ανάλογη είναι η κίνηση του αμερικανικού τύπου αργού WTI που παραμέβνει πάνω από τα 90 δολάρια.

Διακόπτεται εδώ και λίγη ώρα ένα τριήμερο ράλι, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή, παράλληλα με τις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ανάλογη είναι η αντίδραση των τιμών στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο που υποχωρεί κάτω από τα 73 ευρώ/WMh.