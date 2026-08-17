Χρηματιστήρια: Άγγιξε υψηλά 17ετίας η Αθήνα – Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η σημερινή (17.8.2026) συνεδρίαση στο Euronext Athens, καθώς οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας έβγαλαν αντίδραση όταν ο Γενικός Δείκτης Τίμων έφτασε πολύ κοντά στο να χάσει τις 2.600 μονάδες.

Αντί αυτού, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +0,25% στις 2.629,88 μονάδες, ενώ συνολικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας καταγράφονται κέρδη της τάξης του 2,34% για τις συνεδριάσεις του Αυγούστου.

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Ο τζίρος των συναλλαγών κυμάνθηκε στα χαμηλά επίπεδα των 193,9 εκατ. ευρώ και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,44%. Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 40 πτωτικά και 31 παρέμειναν σταθερές.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Allwyn (+3,07%), της Lamda Development (+2,36%), της Motor Oil (+2,09%), της Πειραιώς (+1,50%), της Eurobank (+1,33%) και της ΔΕΗ (+1,20%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-2,48%), της Coca Cola HBC (-2,03%), της Optima Bank (-1,96%), της Aegean Airlines (-1,85%) και του ΔΑΑ (-1,41%).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.965.018 και 8.879.555 μετοχές, αντίστοιχα ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 44,71 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 40,96 εκατ. ευρώ.

Μικρές απώλειες στην Ευρώπη

Με μικρές απώλειες κινούνται και τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρουσιάζονται διστακτικοί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη μη έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,06% στις 657,42 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -0,09% στις 10,742 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο -0,10% στις 26,412 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο -0,51% στις 8,592 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,26% στις 53.719 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,57% στις 20,044 μονάδες.