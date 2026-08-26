Χρηματιστήρια: Αμφιταλαντεύεται ο Γενικός Δείκτης στο ΧΑ – Μεικτή εικόνα στη Ευρώπη

Σε στενό εύρος διακύμανσης κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας (Euronext Athens), καθώς μετά τη χεθσινή άνοδο πολλοί επενδυτές σπέυδουν να «κλειδώσουν» τα κέρδη τους, ρευστοποιώντας μετοχές.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω υποχώρησης των διεθνών τιμών πετρελαίου και αποκλιμάκωσης των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται περίπου στις 2.650 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil, της Aktor, της Viohalco και της ΔΕΗ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank, του ΔΑΑ και της Εθνικής .

Ανοδικά κινούνται 48 μετοχές, 44 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Euro Stoxx 50 καταγράφει μια μικρή άνοδο μόλις πάνω από 0,10%, ενώ σημαντική άνοδος σχεδόν 0,50% καταγράφεται στον CAC 40, στο Παρίσι.

Σε αντιδιαστολή, ο FTSE 100 στο Λονδίνο και ο DAX στη Φρανκφόυρτη παρουσιάζουν διακυμάνσεις.