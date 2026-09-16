Χρηματιστήρια: Ανοδικά η Αθήνα, «μικρή ανάσα» για τις ευρωπαϊκές αγορές

Σε θετικό έδαφος κινείται σήμερα (16.9.2026) ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο της Αθήνας (Euronext Athens), ενώ παρόμοια είναι η εικόνα στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του χρηματιστηρίου Euronext Athens κυμαίνεται περίπου στις 2.700 μονάδες καταγράφοντας κέρδη άνω του 0,50%.

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Ο δείκτης FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως καταγράφει κέρδη περίπου 0,60% και ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως παρουσιάζει μείωση μεγαλύτερη του 0,10%.

Εκ των επιμέρους τίτλων την σημαντικότερη άνοδο τιμής σημειώνει η μετοχή της Optima Bank με κέρδη πάνω από 3%. Αξιοσημείωτη άνοδο καταγράφουν επίσης οι μετοχές της Alpha Bank, της Τράπεζας Κύπρου και της CrediaBank.

Αντίθετα, πτώση καταγράφει η μετοχή τηςStar Bulk που έκανε ντεμπούτο σήμερα στο χρηματιστήριο στα 27,05 ευρώ.

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Από το σύνολο των μετοχών που έχουν κινηθεί, οι 49 καταγράφουν άνοδο, οι 39 πτώση ενώ 14 παραμένουν αμετάβλητες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 63,4 εκατ. ευρώ.

Αισιόδοξη η Ευρώπη

Θετικό πρόσημο παρουσιάζουν σήμερα (16.9.2026) στην πλειοψηφία τους οι χρηματιστηριακοί δείκτες στις ευρωπαϊκές αγορές έπειτα από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, ως αποτέλεσμα της υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η επικείμενη απόφαση για τα επιτόκια της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed).

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο πάνω από 0,3%. Τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια κινούνταν ανοδικά, με τον γερμανικό δείκτη DAX να ενισχύεται κατά τουλάχιστον 0,10% και τον γαλλικό CAC περίπου στα 0,20%

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά, καταγράφοντας νωρίτερα πτώση κατά 0,6% στα 108 δολάρια.