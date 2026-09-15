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Ομόλογα: Στα υψηλότερα επίπεδα 20ετίας οι αποδόσεις – Το παγκόσμιο sell-off και η θέση της Ελλάδας

Η απόδοση του 10ετούς κρατικού αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε το 5%
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