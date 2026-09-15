Ομόλογα: Στα υψηλότερα επίπεδα 20ετίας οι αποδόσεις – Το παγκόσμιο sell-off και η θέση της Ελλάδας

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομίες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού, η άνοδος του κόστους δανεισμού και οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές ομολόγων, αναδεικνύουν έναν σημαντικό κίνδυνο.

Οι προκλήσεις για την οικονομία μεγαλώνουν καθώς κλιμακώνονται οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων και οι αποδόσεις εκτοξεύονται, κάτι που σημαίνει αύξηση του κόστους δανεισμού των κρατών.

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Η εξέλιξη αυτή δυσχεραίνει την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους και τη χρηματοδότηση των προϋπολογισμών των κυβερνήσεων καθώς και τη στήριξη των νοικοκυριών.

Υψηλό το κόστος δανεισμού στις μεγάλες οικονομίες

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου -δηλαδή το κόστος με το οποίο δανείζεται το αμερικανικό δημόσιο- έχει ξεπεράσει το 5% και φτάνει σε αντίστοιχα επίπεδα με εκείνα της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε μια περίοδο που το αμερικανικό χρέος ανέρχεται στα 40 τρισ. δολάρια.

Όσον αφορά στα κρατικά ομόλογα της Ευρώπης, οι αποδόσεις αυξάνονται επίσης και διαμορφώνονται: περίπου στο 5,37% για τη Μεγάλη Βρετανία (ενώ λίγο νωρίτερα είχε ξεπεράσει το 5,43%), στο 4,49% για την Γαλλία (από πάνω από 4,5% λίγο νωρίτερα) και 4,40% για την Ιταλία (που είχε αγγίξει το 4,50%). Η απόδοση του ελληνικού ομολόγου παραμένει χαμηλότερα, περίπου στο 4,28%.

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Η ελληνική οικονομία στις αγορές

Εν μέσω αυτών των συνθηκών, η Ελλάδα προσπαθεί να συγκρατήσει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Μεταξύ άλλων στον κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των αποθεμάτων των ταμείων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν νέες πρόωρες αποπληρωμές χρέους που προβλέπονται για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Στόχος είναι η περαιτέρω αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, ο οποίος αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 136%.

Πρόωρες αποπληρωμές και το 2027

Επιπλέον, ο σχεδιασμός προβλέπει πρόωρες αποπληρωμές και για το 2027, συνολικού ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το πλαίσιο που αναμένεται να αποτυπωθεί και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Ταυτόχρονα, η χώρα επιδιώκει ένα συγκρατημένο πρόγραμμα νέου δανεισμού για την επόμενη χρονιά με τις νέες εκδόσεις ομολόγων για το 2027 να τοποθετούνται περίπου στα 7 δισ. ευρώ.